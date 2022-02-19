https://tr.sputniknews.com/20220219/kocaelide-ofisinde-silahli-saldiriya-ugrayan-gazeteci-gungor-arslan-hayatini-kaybetti-1054030237.html

Kocaeli'de ofisinde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti

Kocaeli'de ofisinde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Güngör Arslan hayatını kaybetti

Kocaeli’de Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi olan Güngör Arslan, iş yerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T17:10+0300

2022-02-19T17:10+0300

2022-02-19T17:14+0300

türkiye

gazeteci

silahlı saldırı

güngör arslan

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İzmit'te Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ise olay yerinden kaçtı. Valilikten daha sonra yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı belirtildi.Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan’ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 3 yerinden vurulan Arslan kurtarılamadı.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ses Kocaeli'nin sahibi Güngör Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden (KOGACE) saldırıyı kınadı.Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesinde ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçlerinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi.Gazeteci Güngör Arslan'ın yaralandığı ve 112 Acil Servis görevlileri tarafından sevk edildiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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gazeteci, silahlı saldırı, güngör arslan