https://tr.sputniknews.com/20220219/ticaret-bakanligindan-yumurta-fiyatlari-aciklamasi-mufettis-gorevlendirildi-1054021463.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 'yumurta' fiyatları açıklaması: Müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan 'yumurta' fiyatları açıklaması: Müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanlığı, bazı firmaların yumurta satış fiyatlarında artışa gittiği gerekçesiyle müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T10:35+0300

2022-02-19T10:35+0300

2022-02-19T10:41+0300

yumurta

ekonomi

kdv

fiyat

ticaret bakanlığı

müfettiş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102955/65/1029556555_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_924f10d93a13da54d952612d8bc2f4e8.jpg

Ticaret Bakanlığı, bazı firmaların KDV indirimine rağmen yumurta fiyatlarında artışa gittiğine dair şikayetlerin ardından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.Bakanlık'tan yapılan açıklamada;"Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir." denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yumurta, kdv, fiyat, ticaret bakanlığı, müfettiş