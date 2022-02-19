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https://tr.sputniknews.com/20220219/ticaret-bakanligindan-yumurta-fiyatlari-aciklamasi-mufettis-gorevlendirildi-1054021463.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 'yumurta' fiyatları açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 'yumurta' fiyatları açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Ticaret Bakanlığı, bazı firmaların yumurta satış fiyatlarında artışa gittiği gerekçesiyle müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T10:35+0300
2022-02-19T10:41+0300
yumurta
ekonomi
kdv
fiyat
ticaret bakanlığı
müfettiş
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Ticaret Bakanlığı, bazı firmaların KDV indirimine rağmen yumurta fiyatlarında artışa gittiğine dair şikayetlerin ardından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.Bakanlık'tan yapılan açıklamada;"Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir." denildi.
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yumurta, kdv, fiyat, ticaret bakanlığı, müfettiş

Ticaret Bakanlığı'ndan 'yumurta' fiyatları açıklaması: Müfettiş görevlendirildi

10:35 19.02.2022 (güncellendi: 10:41 19.02.2022)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteYumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Ticaret Bakanlığı, bazı firmaların yumurta satış fiyatlarında artışa gittiği gerekçesiyle müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, bazı firmaların KDV indirimine rağmen yumurta fiyatlarında artışa gittiğine dair şikayetlerin ardından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada;
"Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir." denildi.
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