https://tr.sputniknews.com/20220219/turkiyenin-ilk-nft-dersi-ankara-universitesinde-verildi-1054021966.html

Türkiye'nin ilk NFT dersi Ankara Üniversitesi'nde verildi

Türkiye'nin ilk NFT dersi Ankara Üniversitesi'nde verildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT teknolojisinin temelinde blokzincirin yer aldığını, bu teknolojiyi bir devrim haline getirecek... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T11:11+0300

2022-02-19T11:11+0300

2022-02-19T11:11+0300

türkiye

nft

türkiye

üniversite

ders

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054021915_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6c65fbdf9b6c63e43a6d6f45a5329bda.jpg

Ofisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından verilen NFT'ye Giriş dersi öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Millet Kütüphanesinde gerçekleşen ilk dersi, Koç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz verdi.Blokzincir teknolojisi ile derse başlayan Başkan Koç, NFT teknolojisinin temelinde blokzincirin yer aldığını belirterek, bu teknolojiyi bir devrim haline getirecek kişilerin gençler olduğunu vurguladı.NFT'yi "Kimi zaman bir melodi, kimi zaman bir resim, kimi zaman ise bir tweet, ne olduğunun önemi yok, dijital anlamda 'tek' hale getirerek sahip olmak istediğiniz her şey birer NFT olabilir." sözleriyle tanımlayan Koç, üzerinde tutulan bilgilere göre blokzincir uygulamalarının ortaya çıktığını, bunlardan bir tanesinin de NFT olduğunu anlattı.NFT oluşturmak sanılandan çok daha kolayCumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak gençlerin bilime ve sanata ilgisini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran Koç, yenilikçi teknolojilerden blokzinciri çok önemsediklerini bildirdi.Koç, nasıl NFT oluşturulacağı konusunda da bilgiler vererek, ders başında çekilen bir fotoğrafın ise NFT'ye çevrildiğini ifade etti.NFT görselini ve bilgilerini sahneye yansıtan Koç, dersin ilk üretilen NFT'sini Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'a armağan etti.Koç, NFT oluşturmanın zor bir süreç olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:"Ben konuşmaya başladığımda çekilen bu fotoğraf, Dijital Dönüşüm Ofisi mühendisleri tarafından NFT'ye çevrildi bile. Gördüğünüz gibi bu zor bir süreç değil, biz bunları yapabiliyorsak sizler çok daha iyisini yapabilirsiniz. Biraz matematik, biraz yazılım bilgisi biraz da merakınız varsa bu teknolojiye dair çok daha iyi projeler geliştirebilirsiniz. Bugün burada Türkiye'nin ilk 'NFT'ye Giriş' dersine başlangıç yapma şansı bulduğum için çok mutluyum."Ders sonunda NFT'nin hala Türkçe bir karşılığının olmadığına dikkati çeken Koç, bu konuda gençlerin önerilerine çok değer verdiğini ve Twitter hesabında bir anket başlattığını dile getirdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nft, türkiye, üniversite, ders