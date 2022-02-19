https://tr.sputniknews.com/20220219/unlu-isadaminin-esi-mahkemeye-basvurdu-kizim-asi-karsiti-bizden-uzak-tutun-1054022553.html

Ünlü işadamının eşi mahkemeye başvurdu: Kızım aşı karşıtı bizden uzak tutun

Ünlü işadamının eşi mahkemeye başvurdu: Kızım aşı karşıtı bizden uzak tutun

Tamek Holding'in sahiplerinden Güngör Sipahioğlu, aşı karşıtı kızı Selda Sipahioğlu'nun hasta babasının canına riske attığını öne sürdü. Davacı anne, Kovid... 19.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-19T11:56+0300

2022-02-19T11:56+0300

2022-02-19T11:57+0300

yaşam

koronavirüs

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

dava

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Türkiye'nin ilk kadın madencilerinden Güngör Sipahioğlu'nun eşi Melih Sipahioğlu'na geçen yıl özel hastanede kalp pili takıldı. Tamek Holding'in sahibi Melih Sipahioğlu'nun kızı Selda Sipahioğlu, iddiaya göre steril ortamda bulunması gereken babasının odasına yasak olmasına rağmen girdi.2 ay uzaklaştırma cezasıAkşam'ın haberine göre, ziyaretçi yasağını da görmezden gelen Selda Sipahioğlu, uyarıda bulunan personele bağırarak hastanenin huzurunu bozdu. Davacı olan anne Güngör Sipahioğlu, mahkemeye verdiği dilekçede kızının daha önce iki kez Kovid-19'a yakalandığını, buna rağmen aşı karşıtı olduğunu, karantina tedbirlerine dikkat etmediği için şoförüne de virüs bulaştırarak ölümüne neden olduğunu öne sürdü. Selda Sipahioğlu'nun babasının sağlığını da riske attığını belirten anne Sipahioğlu, öz kızının hastanede "Yine geleceğim. Seni rezil edeceğim. Karışma bana rezil" diyerek kendisine hakaret edip tehditler yağdırdığını ileri sürdü. Olay günü fenalık geçirdiğini belirten Güngör Sipahioğlu'nun talebi üzerine mahkeme, Selda Sipahioğlu'na 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi. Mahkeme kararına itiraz eden Selda Sipahioğlu ise annesinin hasta eşine doktordan habersiz serum taktırdığını, bunun üzerine babasını hastaneye götürdüğünü, anne ve babasının bu sırada virüs kaptığını öne sürdü.'Annem huysuzluk yapıyor'Annesi ve babasıyla yakından ilgilendiğini belirten Selda Sipahioğlu, dilekçesinde "Annemin yaşlılığın verdiği inat ve asabiyetle, sonuçlarını öngörmeyerek bu kararı aldırdığını düşünüyorum" dedi. Talebi haklı bulan mahkeme, uzaklaştırma ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme kararını kaldırdı., Sipahioğlu aleyhine verilen tehdit, hakaret ve içeren davranışlarla ilgili tedbir kararının ise devamına hükmedildi.

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koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, dava