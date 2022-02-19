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Wordle Türkçe yazılımcısı kelimeleri nasıl seçtiklerini anlattı
Wordle Türkçe yazılımcısı kelimeleri nasıl seçtiklerini anlattı
ABD'de ortaya çıkan ve tüm dünyada popüler hale gelen Wordle'ın Türkçe versiyonunu geliştiren yazılımcı Fatih Kadir Akın, kelimeleri nasıl seçtiklerini... 19.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-19T09:34+0300
2022-02-19T09:35+0300
yaşam
wordle oyunu
türkçe
yazılımcı
kelime oyunu
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ABD'deki oyunu görüp beğenen Fatih Kadir Akın isimli Türk yazılımcı da oyunu Türkçeye çevirince, 'Wordle salgını' Türkiye'yi de sarmaya başladı. Şu an için her gün on binlerce kişinin oynadığı Türkçe Wordle da hızla büyümeye devam ediyor.Yaşadıklarını Hürriyet'e anlatan Fatih Kadir Akın, yazılım geliştiricisi olarak uzun yıllardır teknoloji sektöründe çalıştığını anlattı. Wordle'ın Türkçe versiyonunu hazırlarken, mevcut İngilizce oyunun bir kopyası olduğu için teknik olarak pek zorlanmadığını belirten Akın "Fakat oyundaki klavyeyi Türkçe yapmak ve özellikle Türkçe 5 harfli kelimelerin listesini oluşturmak hem çok uğraştırdı hem de oldukça vakit aldı. Bu açıdan biraz zor oldu" dedi.Oyunu Türkçeleştirmeden önce, Josh Wardle ile iletişime geçmediğini de belirten Akın, süreci şu şekilde detaylandırdı:"Zaten birçok farklı dilde alternatifleri yapılıyordu. Ben de kelime oyunlarını seven biri olarak tamamen eğlenmek amacıyla Türkçesini oluşturdum. NYT oyunu aldıktan sonra da bir iletişimim olmadı, benle de iletişim kurulmadı. Zaten tüm dünyada yüzlerce klonu oluştu.Her biri ile iletişim kurmaya çalışacaklarını da açıkçası çok zannetmiyorum. Bir engelleme geleceğini de düşünmüyorum. Tüm dünyada kopyası olan bir oyundan bahsediyoruz. NYT'nin böyle bir akımı bozacağını hiç düşünmüyorum."Wordle'ın orijinalini NYT alınca, bir dizi kaynak tarafından yapılan inceleme sonucunda, NYT’nin 12 bin kelimeden oluşan listeyi değiştirdiği ve oyunun zorlaştırıldığı iddia edildi. NYT iletişim direktörü Jordan Cohen tarafından yapılan açıklamada ise "Oyunla ilgili hiçbir şey değişmedi; söylenenler doğru değil!” ifadesine yer verildi.Kullanıcılar Twitter’da “NYTimes, Wordle'ı satın aldığından beri oyun biraz fazla zorlaştı / Artık oynamıyorum / Ekstra tahmin için iki ayrı tarayıcı kullanmak zorunda kalıyorum ama yine de kelimeyi güç bela buluyorum / NYT oynanışta hiçbir değişiklik yapmama sözü vermişti. Ama artık oyun çok zor / NYT, Wordle'ı fazla zorlaştırdı, artık aptalmış gibi hissediyorum” gibi yorumlarda bulundu ve bu yorumlar her geçen gün artıyor.'Anlık 4-5 bin kişi oynuyor'Wordle’ın Türkçe versiyonunda zaman geçiren kullanıcı sayısının günden güne arttığını ve oyunun çok zor olmadığının altını çizen Fatih Kadir Akın şu bilgileri verdi:"Oyun viral hale gelince yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Şu an anlık 4-5 bin kişi Türkçe Wordle oynuyor. Türkçe oyunda yaklaşık 4 bin kelime bulunuyor. Zor ya da az bilinen kelimeleri elemeye çalıştım ama tabii yine de arada çıkabilir. Kelimeler toplu şekilde oyunun içerisinde bulunuyor. Tamamı Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde geçen beş harfli kelimeler. Özetle oyunun kelime havuzuna bir yerden kelime çekilmiyor."'Kelimeleri rastgele seçiyorum'Ayrıca günün kelimesini seçerken de belli bir durum ya da mesaj kaygısı gütmediğini söyleyen Akın, "Kelime listesi tamamen rastgele karıştırılmış bir liste, tarih bazlı bir eşleştirme yapmak mümkün ama gerçekten uğraşmak gerek. Bununla hiç uğraşmaya çalışmadım. Kelimeleri rastgele karıştırdım ve çıktı. Eğer özel güne mesaj içeren bir kelime gelirse bu da inanın tamamen tesadüf olur" dedi.Bugün, Wordle dünya genelinde 124 faklı dilde oynanıyor. Belarusça’dan Filipince’ye Kazakça'dan çeşitli yerel dillere kadar uzanan pek çok dil ailesinde oynanan Wordle, işaret dili sürümü de bulunuyor. Öyle ki, dilerseniz Uzay Yolu filmlerinde kullanılan “yapay dil” Klingonca’yı seçerek oyunu oynayabilirsiniz.
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wordle oyunu, türkçe, yazılımcı, kelime oyunu

Wordle Türkçe yazılımcısı kelimeleri nasıl seçtiklerini anlattı

09:34 19.02.2022 (güncellendi: 09:35 19.02.2022)
© AFP 2022Wordle oyunu
Wordle oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022
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ABD'de ortaya çıkan ve tüm dünyada popüler hale gelen Wordle'ın Türkçe versiyonunu geliştiren yazılımcı Fatih Kadir Akın, kelimeleri nasıl seçtiklerini anlattı.
ABD'deki oyunu görüp beğenen Fatih Kadir Akın isimli Türk yazılımcı da oyunu Türkçeye çevirince, 'Wordle salgını' Türkiye'yi de sarmaya başladı. Şu an için her gün on binlerce kişinin oynadığı Türkçe Wordle da hızla büyümeye devam ediyor.

Yaşadıklarını Hürriyet'e anlatan Fatih Kadir Akın, yazılım geliştiricisi olarak uzun yıllardır teknoloji sektöründe çalıştığını anlattı. Wordle'ın Türkçe versiyonunu hazırlarken, mevcut İngilizce oyunun bir kopyası olduğu için teknik olarak pek zorlanmadığını belirten Akın "Fakat oyundaki klavyeyi Türkçe yapmak ve özellikle Türkçe 5 harfli kelimelerin listesini oluşturmak hem çok uğraştırdı hem de oldukça vakit aldı. Bu açıdan biraz zor oldu" dedi.
Oyunu Türkçeleştirmeden önce, Josh Wardle ile iletişime geçmediğini de belirten Akın, süreci şu şekilde detaylandırdı:

"Zaten birçok farklı dilde alternatifleri yapılıyordu. Ben de kelime oyunlarını seven biri olarak tamamen eğlenmek amacıyla Türkçesini oluşturdum. NYT oyunu aldıktan sonra da bir iletişimim olmadı, benle de iletişim kurulmadı. Zaten tüm dünyada yüzlerce klonu oluştu.

Her biri ile iletişim kurmaya çalışacaklarını da açıkçası çok zannetmiyorum. Bir engelleme geleceğini de düşünmüyorum. Tüm dünyada kopyası olan bir oyundan bahsediyoruz. NYT'nin böyle bir akımı bozacağını hiç düşünmüyorum."
Wordle'ın orijinalini NYT alınca, bir dizi kaynak tarafından yapılan inceleme sonucunda, NYT’nin 12 bin kelimeden oluşan listeyi değiştirdiği ve oyunun zorlaştırıldığı iddia edildi. NYT iletişim direktörü Jordan Cohen tarafından yapılan açıklamada ise "Oyunla ilgili hiçbir şey değişmedi; söylenenler doğru değil!” ifadesine yer verildi.

Kullanıcılar Twitter’da “NYTimes, Wordle'ı satın aldığından beri oyun biraz fazla zorlaştı / Artık oynamıyorum / Ekstra tahmin için iki ayrı tarayıcı kullanmak zorunda kalıyorum ama yine de kelimeyi güç bela buluyorum / NYT oynanışta hiçbir değişiklik yapmama sözü vermişti. Ama artık oyun çok zor / NYT, Wordle'ı fazla zorlaştırdı, artık aptalmış gibi hissediyorum” gibi yorumlarda bulundu ve bu yorumlar her geçen gün artıyor.

'Anlık 4-5 bin kişi oynuyor'

Wordle’ın Türkçe versiyonunda zaman geçiren kullanıcı sayısının günden güne arttığını ve oyunun çok zor olmadığının altını çizen Fatih Kadir Akın şu bilgileri verdi:
"Oyun viral hale gelince yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Şu an anlık 4-5 bin kişi Türkçe Wordle oynuyor. Türkçe oyunda yaklaşık 4 bin kelime bulunuyor. Zor ya da az bilinen kelimeleri elemeye çalıştım ama tabii yine de arada çıkabilir. Kelimeler toplu şekilde oyunun içerisinde bulunuyor. Tamamı Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde geçen beş harfli kelimeler. Özetle oyunun kelime havuzuna bir yerden kelime çekilmiyor."

'Kelimeleri rastgele seçiyorum'

Ayrıca günün kelimesini seçerken de belli bir durum ya da mesaj kaygısı gütmediğini söyleyen Akın, "Kelime listesi tamamen rastgele karıştırılmış bir liste, tarih bazlı bir eşleştirme yapmak mümkün ama gerçekten uğraşmak gerek. Bununla hiç uğraşmaya çalışmadım. Kelimeleri rastgele karıştırdım ve çıktı. Eğer özel güne mesaj içeren bir kelime gelirse bu da inanın tamamen tesadüf olur" dedi.
Bugün, Wordle dünya genelinde 124 faklı dilde oynanıyor. Belarusça’dan Filipince’ye Kazakça'dan çeşitli yerel dillere kadar uzanan pek çok dil ailesinde oynanan Wordle, işaret dili sürümü de bulunuyor. Öyle ki, dilerseniz Uzay Yolu filmlerinde kullanılan “yapay dil” Klingonca’yı seçerek oyunu oynayabilirsiniz.
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