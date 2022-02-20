https://tr.sputniknews.com/20220220/buyukcekmecede-5-kisi-arabanin-uzerinde-seyahat-etti-1054042966.html

Büyükçekmece'de 5 kişi arabanın üzerinde seyahat etti

Büyükçekmece'de 5 kişi arabanın üzerinde seyahat etti

Büyükçekmece’de trafiğe açık alanda araç üstünde eğlenerek seyahat eden 5 kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis tarafından yakalanan sürücüye... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T10:20+0300

2022-02-20T10:20+0300

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büyükçekmece

türkiye

istanbul

yolculuk

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İstanbul, Büyükçekmece’de dün akşam saatlerinde 5 genç seyir halindeki aracın üstüne çıkarak seyahat etti.Trafiği ve kendi canlarını hiçe sayan gençler bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve trafik ekipleri aracı tespit etti.Araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uygulandı.

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büyükçekmece, istanbul, yolculuk