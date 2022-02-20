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https://tr.sputniknews.com/20220220/buyukcekmecede-5-kisi-arabanin-uzerinde-seyahat-etti-1054042966.html
Büyükçekmece'de 5 kişi arabanın üzerinde seyahat etti
Büyükçekmece'de 5 kişi arabanın üzerinde seyahat etti
Büyükçekmece’de trafiğe açık alanda araç üstünde eğlenerek seyahat eden 5 kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis tarafından yakalanan sürücüye... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T10:20+0300
2022-02-20T10:39+0300
büyükçekmece
türkiye
istanbul
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İstanbul, Büyükçekmece’de dün akşam saatlerinde 5 genç seyir halindeki aracın üstüne çıkarak seyahat etti.Trafiği ve kendi canlarını hiçe sayan gençler bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve trafik ekipleri aracı tespit etti.Araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uygulandı.
büyükçekmece
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büyükçekmece, istanbul, yolculuk

Büyükçekmece'de 5 kişi arabanın üzerinde seyahat etti

10:20 20.02.2022 (güncellendi: 10:39 20.02.2022)
© İHABüyükçekmece'de arabanın üstüne oturarak seyahat eden 5 genç
Büyükçekmece'de arabanın üstüne oturarak seyahat eden 5 genç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA
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Büyükçekmece’de trafiğe açık alanda araç üstünde eğlenerek seyahat eden 5 kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis tarafından yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı.
İstanbul, Büyükçekmece’de dün akşam saatlerinde 5 genç seyir halindeki aracın üstüne çıkarak seyahat etti.
Trafiği ve kendi canlarını hiçe sayan gençler bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve trafik ekipleri aracı tespit etti.
Araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uygulandı.
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