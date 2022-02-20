https://tr.sputniknews.com/20220220/turkiye-kongo-demokratik-cumhuriyetine-100-bin-doz-kovid-19-asisi-verdi-1054059201.html

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T23:28+0300

2022-02-20T23:28+0300

2022-02-20T23:51+0300

ekonomi

turkovac

hibe

koronavirüs aşısı

demokratik kongo cumhuriyeti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi.Kinşasa'da bir otelde gerçekleştirilen temsili törende, aşılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye teslim edildi.Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, aşıların tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına sağlık getirmesini diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha gelecek.

demokratik kongo cumhuriyeti

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turkovac, hibe, koronavirüs aşısı, demokratik kongo cumhuriyeti