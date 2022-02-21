https://tr.sputniknews.com/20220221/esenlerde-cikan-binada-mahsur-kalan-kedi-kurtarildi-sahibi-goz-yaslarini-tutamadi-1054064161.html

Esenler'de yangın çıkan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı, sahibi göz yaşlarını tutamadı

Esenler'de yangın çıkan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı, sahibi göz yaşlarını tutamadı

Esenler’de üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T07:21+0300

2022-02-21T07:21+0300

2022-02-21T07:29+0300

türkiye

esenler

kedi

yangın

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Esenler Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmed Caddesi’ndeki 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın sırasında 3. katta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Camdan dışarı çıkarılan kedi bir süre hava aldıktan sonra, sahibine teslim edildi. Kurtarılan kedisini kucaklayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Kedi, kontrol amaçlı veterinere götürüldü. Öte yandan yangında, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.“Ev yansın umurumda değil kedim kurtulsun sadece”Kurtarılan kedinin sahibi Murat Şeker, "Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

türkiye

esenler

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esenler, kedi, yangın