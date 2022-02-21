https://tr.sputniknews.com/20220221/esenlerde-cikan-binada-mahsur-kalan-kedi-kurtarildi-sahibi-goz-yaslarini-tutamadi-1054064161.html
Esenler'de yangın çıkan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı, sahibi göz yaşlarını tutamadı
Esenler'de yangın çıkan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı, sahibi göz yaşlarını tutamadı
Esenler’de üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T07:21+0300
2022-02-21T07:21+0300
2022-02-21T07:29+0300
türkiye
esenler
kedi
yangın
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Esenler Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmed Caddesi’ndeki 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın sırasında 3. katta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Camdan dışarı çıkarılan kedi bir süre hava aldıktan sonra, sahibine teslim edildi. Kurtarılan kedisini kucaklayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Kedi, kontrol amaçlı veterinere götürüldü. Öte yandan yangında, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.“Ev yansın umurumda değil kedim kurtulsun sadece”Kurtarılan kedinin sahibi Murat Şeker, "Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Esenler'de yangın çıkan binada mahsur kalan kedi kurtarıldı, sahibi göz yaşlarını tutamadı
07:21 21.02.2022 (güncellendi: 07:29 21.02.2022) Abone ol
Esenler’de üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedisi ‘Pıtır’ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Esenler Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmed Caddesi’ndeki 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında 3. katta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Camdan dışarı çıkarılan kedi bir süre hava aldıktan sonra, sahibine teslim edildi. Kurtarılan kedisini kucaklayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Kedi, kontrol amaçlı veterinere götürüldü. Öte yandan yangında, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.
“Ev yansın umurumda değil kedim kurtulsun sadece”
Kurtarılan kedinin sahibi Murat Şeker, "Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.