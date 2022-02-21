https://tr.sputniknews.com/20220221/halil-falyali-cinayetinde-5-supheli-icin-tutuklama-talebi-1054091972.html
Halil Falyalı cinayetinde 5 şüpheli için tutuklama talebi
Halil Falyalı cinayetinde 5 şüpheli için tutuklama talebi
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, Söylemez... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T20:42+0300
2022-02-21T20:42+0300
2022-02-21T20:46+0300
türkiye
halil falyalı
cinayet
tutuklama
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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında ‘Söylemez kardeşler’ olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi
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halil falyalı, cinayet, tutuklama
Halil Falyalı cinayetinde 5 şüpheli için tutuklama talebi
20:42 21.02.2022 (güncellendi: 20:46 21.02.2022) Abone ol
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, Söylemez kardeşlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 3 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi.
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında ‘Söylemez kardeşler’ olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi