https://tr.sputniknews.com/20220221/halil-falyali-cinayetinde-5-supheli-icin-tutuklama-talebi-1054091972.html

Halil Falyalı cinayetinde 5 şüpheli için tutuklama talebi

Halil Falyalı cinayetinde 5 şüpheli için tutuklama talebi

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, Söylemez... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T20:42+0300

2022-02-21T20:42+0300

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türkiye

halil falyalı

cinayet

tutuklama

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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında ‘Söylemez kardeşler’ olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

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halil falyalı, cinayet, tutuklama