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Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı
Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tutuklama kararı verildi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-21T23:43+0300
2022-02-21T23:46+0300
pınar gültekin
mertcan avcı
tutuklama
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Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.Mertcan Avcı, bugün Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelerek yaklaşık 3 saat ifade verdi.İfadesinin alınmasının ardından Mertcan Avcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Mertcan Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.
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pınar gültekin, mertcan avcı, tutuklama
Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı
23:43 21.02.2022 (güncellendi: 23:46 21.02.2022) Abone ol
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tutuklama kararı verildi.
Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.
Mertcan Avcı, bugün Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelerek yaklaşık 3 saat ifade verdi.
İfadesinin alınmasının ardından Mertcan Avcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mertcan Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.