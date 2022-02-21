Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220221/pinar-gultekin-davasi-saniklarindan-mertcan-avci-tutuklandi-1054096225.html
Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı
Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tutuklama kararı verildi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T23:43+0300
2022-02-21T23:46+0300
pınar gültekin
mertcan avcı
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049281128_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_d9705c37256dab8f083856668a07ccc6.jpg
Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.Mertcan Avcı, bugün Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelerek yaklaşık 3 saat ifade verdi.İfadesinin alınmasının ardından Mertcan Avcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Mertcan Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049281128_123:0:640:388_1920x0_80_0_0_9ffa0340d067153fb0aaf7096630bd42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pınar gültekin, mertcan avcı, tutuklama

Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı

23:43 21.02.2022 (güncellendi: 23:46 21.02.2022)
© DHAPınar Gültekin
Pınar Gültekin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tutuklama kararı verildi.
Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.
Mertcan Avcı, bugün Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelerek yaklaşık 3 saat ifade verdi.
İfadesinin alınmasının ardından Mertcan Avcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mertcan Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала