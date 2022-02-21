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Trabzonspor'da şampiyonluk heyecanı trafik ışıklarında: 'O Sene, Bu Sene'
Trabzonspor'da şampiyonluk heyecanı trafik ışıklarında: 'O Sene, Bu Sene'
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da, şehri şampiyonluk havası sardı. Faroz civarında bulunan trafik ışıklarına kupa görseli yansıtıldı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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Süper Lig’de zirvenin sahibi Trabzonspor, hedefi olan şampiyonluğa adım adım yaklaşırken şehirde ise coşku erken başladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın önerisi sonrasında 61saat'in aktardığına göre, Trabzon’da trafik ışıklarında görsel düzenlemesine gidildi.İlk etapta Faroz civarında birkaç ışıkta düzenleme gerçekleşirken Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
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Trabzonspor'da şampiyonluk heyecanı trafik ışıklarında: 'O Sene, Bu Sene'

12:22 21.02.2022 (güncellendi: 12:23 21.02.2022)
© Twitter / Murat ZorluoğluTrabzon'da trafik lambaları, şampiyonluk
Trabzon'da trafik lambaları, şampiyonluk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Twitter / Murat Zorluoğlu
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Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da, şehri şampiyonluk havası sardı. Faroz civarında bulunan trafik ışıklarına kupa görseli yansıtıldı.
Süper Lig’de zirvenin sahibi Trabzonspor, hedefi olan şampiyonluğa adım adım yaklaşırken şehirde ise coşku erken başladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın önerisi sonrasında 61saat'in aktardığına göre, Trabzon’da trafik ışıklarında görsel düzenlemesine gidildi.
İlk etapta Faroz civarında birkaç ışıkta düzenleme gerçekleşirken Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
“Şehrimiz uzunca bir sene sonra şampiyonluğa yeniden hazırlanıyor. Bu coşkuyu her köşesinde, her sokağında, her caddesinde görmek mümkün Trabzon’un. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi bu şampiyonluğu en iyi şekilde, barış ve huzur içerisinde ama çok coşkulu kutlamak üzere gereken hazırlıklara başladık. Bir taraftan bayraklarımızın siparişini verdik, önümüzdeki haftalarda gelecekler. Bir taraftan çeşitli ışıklandırma, süslemelere hazırlanıyoruz. Bir taraftan da dün biraz biraz ortaya çıkan ama yarından sonra bütün ışıklarda uygulamasını göreceğiz trafik lambalarındaki o sene bu sene ve kupa görseli çok ilgi çekti. Şehrimizde bütün ışıklarımızı ona çevireceğiz ve son maçımıza kadar böyle devam edeceğiz.”
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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