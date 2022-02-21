https://tr.sputniknews.com/20220221/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-duyurdu-turksat-e-devlet-altyapisi-deneyimini-kuzey-kibrisa-tasidi-1054078056.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini Kuzey Kıbrıs'a taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini Kuzey Kıbrıs'a taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat’ın e-Devlet altyapısı kurma deneyimini Kuzey Kıbrıs'a taşıdığını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T14:34+0300

2022-02-21T14:34+0300

2022-02-21T14:34+0300

dünya

kktc

kuzey kıbrıs

dijital

e-devlet

altyapı

yazılım

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türksat’ın ana yüklenicisi olduğu e-KKTC projesi ile tüm kamu hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunularak, vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli ve entegre bir yapıda sunulmasına yönelik altyapının ülke düzeyinde oluşturulması hedefleniyor. KKTC, e-Devlet altyapısı ile adada büyük sorun olarak gösterilen bürokrasiyi sona erdirmeyi planlıyor” dendi.A’dan Z’ye tüm katmanları ile birlikte Türksat Bilişim tarafından tasarlanarak kurulan Kuzey Kıbrıs'ın e-Devlet altyapısının yazılım, mimari ve tasarım anlamında baştan uca planlanması ve yürütülmesi de Türksat Bilişim tarafından sağlandığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:Türksat AŞ’nin e-KKTC Programı ile e-Devlet altyapısı kurma deneyimini anahtar teslim olarak uluslararası alana da taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, bu tecrübenin başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere farklı ülkelere de taşınması planlandığı kaydedildi.

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kktc, kuzey kıbrıs, dijital, e-devlet, altyapı, yazılım