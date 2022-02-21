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https://tr.sputniknews.com/20220221/ulastirma-ve-altyapi-bakanligi-duyurdu-turksat-e-devlet-altyapisi-deneyimini-kuzey-kibrisa-tasidi-1054078056.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini Kuzey Kıbrıs'a taşıdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini Kuzey Kıbrıs'a taşıdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat’ın e-Devlet altyapısı kurma deneyimini Kuzey Kıbrıs'a taşıdığını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T14:34+0300
2022-02-21T14:34+0300
dünya
kktc
kuzey kıbrıs
dijital
e-devlet
altyapı
yazılım
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türksat’ın ana yüklenicisi olduğu e-KKTC projesi ile tüm kamu hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunularak, vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli ve entegre bir yapıda sunulmasına yönelik altyapının ülke düzeyinde oluşturulması hedefleniyor. KKTC, e-Devlet altyapısı ile adada büyük sorun olarak gösterilen bürokrasiyi sona erdirmeyi planlıyor” dendi.A’dan Z’ye tüm katmanları ile birlikte Türksat Bilişim tarafından tasarlanarak kurulan Kuzey Kıbrıs'ın e-Devlet altyapısının yazılım, mimari ve tasarım anlamında baştan uca planlanması ve yürütülmesi de Türksat Bilişim tarafından sağlandığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:Türksat AŞ’nin e-KKTC Programı ile e-Devlet altyapısı kurma deneyimini anahtar teslim olarak uluslararası alana da taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, bu tecrübenin başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere farklı ülkelere de taşınması planlandığı kaydedildi.
kktc
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kktc, kuzey kıbrıs, dijital, e-devlet, altyapı, yazılım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Türksat, e-Devlet altyapısı deneyimini Kuzey Kıbrıs'a taşıdı

14:34 21.02.2022
© Fotoğraf : TÜRKSATTÜRKSAT
TÜRKSAT - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Fotoğraf : TÜRKSAT
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat’ın e-Devlet altyapısı kurma deneyimini Kuzey Kıbrıs'a taşıdığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türksat’ın ana yüklenicisi olduğu e-KKTC projesi ile tüm kamu hizmetleri elektronik ortamda vatandaşlara sunularak, vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz, güvenli ve entegre bir yapıda sunulmasına yönelik altyapının ülke düzeyinde oluşturulması hedefleniyor. KKTC, e-Devlet altyapısı ile adada büyük sorun olarak gösterilen bürokrasiyi sona erdirmeyi planlıyor” dendi.
A’dan Z’ye tüm katmanları ile birlikte Türksat Bilişim tarafından tasarlanarak kurulan Kuzey Kıbrıs'ın e-Devlet altyapısının yazılım, mimari ve tasarım anlamında baştan uca planlanması ve yürütülmesi de Türksat Bilişim tarafından sağlandığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:
“KKTC için yüksek katma değere sahip olan proje ile ilk etapta 25 kamu hizmeti 13 Belediye Belge Doğrulama Hizmeti ve 7 Tekil Oturum Açma (SSO) hizmeti elektronik ortama taşınırken söz konusu tüm hizmetlere e-Devlet kapısı aracılığıyla tek noktadan güvenli erişim sağlanmaya başlandı. Program kapsamında tüm projeler, KKTC Kurumlarının yürürlükteki ilgili yönetmeliğine, mevzuatına ve iş süreçlerine uygun olarak geliştirilmeye başlandı. Kamu kurumlarının bürokratik süreçlerinde büyük oranda iyileştirme sağlayan ve belge yönetimini dijitalleştiren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Projesi de KKTC e-Devlet Programı ile KKTC’de hizmete alındı. Tüm kurumlar arasında hızlı, güvenilir ve şeffaf evrak alışverişinin gerçekleştirilmesini sağlayan ve Türksat tarafından geliştirilen EBYS ile resmi belge akışlarının güvenli bir şekilde üretilmesi, merkezi kayıt altına alınması, arşivlenmesi, erişilmesi ve rapor alınabilmesi sağlanıyor. Başta Türkiye’de olmak üzere 100’e yakın kurum ve kuruluşta kullanılan EBYS ile fiziki kağıt kullanımının da önüne geçilerek zaman ve maliyet tasarrufu yapılırken günlerce süren bürokratik süreçler de dakikalar içerisinde tamamlanabiliyor.”
Türksat AŞ’nin e-KKTC Programı ile e-Devlet altyapısı kurma deneyimini anahtar teslim olarak uluslararası alana da taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, bu tecrübenin başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere farklı ülkelere de taşınması planlandığı kaydedildi.
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