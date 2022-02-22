https://tr.sputniknews.com/20220222/16-yasindaki-sila-senturku-olduren-huseyin-can-gokceke-akil-sagligi-tam-raporu-1054127962.html

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e 'akıl sağlığı tam' raporu

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e 'akıl sağlığı tam' raporu

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldürülen şüpheliye, 'akıl sağlığı tam' raporu verildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T17:31+0300

2022-02-22T17:31+0300

2022-02-22T17:31+0300

türkiye

hüseyin can gökçek

sıla şentürk

akıl sağlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054020804_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de98bb5758fd657beb1bb7eda8e200d0.jpg

Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek , akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü.Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220219/sila-senturkun-ailesi-konustu-butun-aileyi-tehdit-etti-1054020829.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hüseyin can gökçek , sıla şentürk, akıl sağlığı