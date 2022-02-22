https://tr.sputniknews.com/20220222/16-yasindaki-sila-senturku-olduren-huseyin-can-gokceke-akil-sagligi-tam-raporu-1054127962.html
16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e 'akıl sağlığı tam' raporu
16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e 'akıl sağlığı tam' raporu
Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldürülen şüpheliye, 'akıl sağlığı tam' raporu verildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T17:31+0300
2022-02-22T17:31+0300
2022-02-22T17:31+0300
türkiye
hüseyin can gökçek
sıla şentürk
akıl sağlığı
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Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek , akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü.Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/sila-senturkun-ailesi-konustu-butun-aileyi-tehdit-etti-1054020829.html
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hüseyin can gökçek , sıla şentürk, akıl sağlığı
16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'e 'akıl sağlığı tam' raporu
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Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldürülen şüpheliye, 'akıl sağlığı tam' raporu verildi.
Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek , akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.
Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.
Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü.
Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.