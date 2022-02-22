https://tr.sputniknews.com/20220222/2-pitbullun-asiye-atese-saldirisiyla-ilgili-tahliye-edilen-saniklara-tutuklama-karari-1054108608.html
2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:18+0300
2022-02-22T11:18+0300
2022-02-22T11:18+0300
türkiye
asiye ateş
pitbull
saldırı
dava
mahkeme
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054108582_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c14377ec642f9366ee4115abfa5baa82.jpg
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.OlayŞahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/asiye-atesin-pitbull-saldirisina-ugramasina-iliskin-davada-4-sanigin-tahliyesine-karar-verildi-1054086976.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054108582_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_38b02b4ed563b4a7c56663c7780671ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asiye ateş, pitbull, saldırı, dava, mahkeme, tutuklama
2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
Abone ol
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.
İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
Olay
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.
Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.