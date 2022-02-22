https://tr.sputniknews.com/20220222/2-pitbullun-asiye-atese-saldirisiyla-ilgili-tahliye-edilen-saniklara-tutuklama-karari-1054108608.html

2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T11:18+0300

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türkiye

asiye ateş

pitbull

saldırı

dava

mahkeme

tutuklama

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.OlayŞahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220221/asiye-atesin-pitbull-saldirisina-ugramasina-iliskin-davada-4-sanigin-tahliyesine-karar-verildi-1054086976.html

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asiye ateş, pitbull, saldırı, dava, mahkeme, tutuklama