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2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T11:18+0300
2022-02-22T11:18+0300
türkiye
asiye ateş
pitbull
saldırı
dava
mahkeme
tutuklama
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.OlayŞahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/asiye-atesin-pitbull-saldirisina-ugramasina-iliskin-davada-4-sanigin-tahliyesine-karar-verildi-1054086976.html
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asiye ateş, pitbull, saldırı, dava, mahkeme, tutuklama

2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı

11:18 22.02.2022
© AA2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı
2 pitbullun Asiye Ateş'e saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklara tutuklama kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AA
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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan M.E, M,Y, S.K. ve Z.C'nin tahliyesine itiraz etti.
İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.
Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, dün ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.
Asiye Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
Asiye Ateş’in pitbull saldırısına uğramasına ilişkin davada 4 sanığın tahliyesine karar verildi
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