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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/ab-uyesi-4-ulkeden-rusyanin-donetsk-ve-lugansk-kararina-tepki-1054099643.html
AB üyesi 4 ülkeden Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki
AB üyesi 4 ülkeden Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki
Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T01:57+0300
2022-02-22T01:58+0300
ukrayna krizi
avusturya
karl nehammer
vladimir putin
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşması'nın açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" öne sürdü.Slovakya Başbakanı Heger: Kabul edilemezSlovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.Heger, 'barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte kararın kabul edilemez olduğunu' söyledi.Çekya: Açık bir saldırganlıkÇekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egemen bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğu iddiasında bulundu.Hollanda'dan kınamaRus liderin kararını kınayan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir" paylaşımında bulundu.
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avusturya, karl nehammer, vladimir putin

AB üyesi 4 ülkeden Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki

01:57 22.02.2022 (güncellendi: 01:58 22.02.2022)
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına, tepki gösterildi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşması'nın açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" öne sürdü.

Slovakya Başbakanı Heger: Kabul edilemez

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.
Heger, 'barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte kararın kabul edilemez olduğunu' söyledi.

Çekya: Açık bir saldırganlık

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egemen bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğu iddiasında bulundu.
Hollanda'dan kınama
Rus liderin kararını kınayan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir" paylaşımında bulundu.
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