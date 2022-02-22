https://tr.sputniknews.com/20220222/ab-uyesi-4-ulkeden-rusyanin-donetsk-ve-lugansk-kararina-tepki-1054099643.html

AB üyesi 4 ülkeden Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki

AB üyesi 4 ülkeden Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararına tepki

Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T01:57+0300

2022-02-22T01:57+0300

2022-02-22T01:58+0300

ukrayna krizi

avusturya

karl nehammer

vladimir putin

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşması'nın açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" öne sürdü.Slovakya Başbakanı Heger: Kabul edilemezSlovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.Heger, 'barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte kararın kabul edilemez olduğunu' söyledi.Çekya: Açık bir saldırganlıkÇekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egemen bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğu iddiasında bulundu.Hollanda'dan kınamaRus liderin kararını kınayan Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir" paylaşımında bulundu.

avusturya

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avusturya, karl nehammer, vladimir putin