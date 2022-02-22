https://tr.sputniknews.com/20220222/benimle-ilgilenmediler-deyip-muzikhole-ates-acti-1054138361.html

'Benimle ilgilenmediler' deyip müzikhole ateş açtı

'Benimle ilgilenmediler' deyip müzikhole ateş açtı

İstanbul Kağıthane’de gittiği bir müzikholde kendisiyle ilgilenilmediğini ve fazla hesap getirildiğini öne süren “Mami” lakaplı Muammer Ö., ayrıldığı mekana... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T23:06+0300

2022-02-22T23:06+0300

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dünya

istanbul

kağıthane

pompalı tüfek

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İHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 07.45 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. “Mami” lakaplı 40 yaşındaki Muammer Ö., bir müzikhole giderek alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Muammer Ö. kendisiyle fazla ilgilenilmediği ve fazla hesap getirildiğini öne sürerek tartışma yaşadığı mekandan ayrıldı. Sabah saatlerinde bir araçla mekana tekrar gelen alkollü şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle mekanın giriş kapısına 3-4 el ateş ederek, geldiği araca binip kaçtı.Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan adli kontrolle serbest kaldıİhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında şahsın emniyette “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “kasten yaralama” ve “suç uydurma” suçlarından 7 adet kaydı bulunan Muammer Ö. olduğunu belirledi. Kağıthane polisi yaptıkları çalışmaların ardından Muammer Ö.’yü Nurtepe Mahallesi’nde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Tutukluk yapan tüfeği onarıp tekrar ateş açtıKağıthane’de alkollü şahsın bir eğlence mekanının giriş kapısına pompalı tüfekle ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir araçla mekanın önüne gelerek pompalı tüfekle ateş ettiği ve bu sırada tutukluk yapan tüfeği onarıp tekrar ateş ettiği görülüyor.

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istanbul, kağıthane, pompalı tüfek