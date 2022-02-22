https://tr.sputniknews.com/20220222/corumda-mit-ve-emniyetten-isid-operasyonu-yabanci-uyruklu-5-kisi-yakalandi--1054101585.html
Çorum'da MİT ve Emniyet'ten IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Çorum'da MİT ve Emniyet'ten IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Çorum'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen ortak operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T04:08+0300
2022-02-22T04:08+0300
2022-02-22T04:38+0300
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Çorum'da IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca IŞİD bünyesinde farklı zamanlarda faaliyette bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan zanlılara ait eşyalara el konuldu.Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
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işid, mit, emniyet
Çorum'da MİT ve Emniyet'ten IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
04:08 22.02.2022 (güncellendi: 04:38 22.02.2022) Abone ol
Çorum'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen ortak operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
Çorum'da IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca IŞİD bünyesinde farklı zamanlarda faaliyette bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait eşyalara el konuldu.
Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.