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Çorum'da MİT ve Emniyet'ten IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Çorum'da MİT ve Emniyet'ten IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Çorum'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen ortak operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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Çorum'da IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca IŞİD bünyesinde farklı zamanlarda faaliyette bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan zanlılara ait eşyalara el konuldu.Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
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işid, mit, emniyet

Çorum'da MİT ve Emniyet'ten IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

04:08 22.02.2022 (güncellendi: 04:38 22.02.2022)
© MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW549000Çorum'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen ortak operasyonda 5 kişi yakalandı.
Çorum'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen ortak operasyonda 5 kişi yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN-AW549000
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Çorum'da MİT ve Emniyet tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen ortak operasyonda 5 kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
Çorum'da IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca IŞİD bünyesinde farklı zamanlarda faaliyette bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait eşyalara el konuldu.
Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.
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