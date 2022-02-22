https://tr.sputniknews.com/20220222/disisleri-bakanligi-rusyanin-donetsk-ve-lugansk-kararini-kabul-edilmez-buluyoruz-ve-reddediyoruz-1054099214.html
Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T01:41+0300
2022-02-22T01:41+0300
2022-02-22T01:40+0300
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donetsk
rusya
lugansk
minsk anlaşması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı.Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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donetsk, rusya, lugansk, minsk anlaşması
Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz."