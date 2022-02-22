https://tr.sputniknews.com/20220222/disisleri-bakanligi-rusyanin-donetsk-ve-lugansk-kararini-kabul-edilmez-buluyoruz-ve-reddediyoruz-1054099214.html

Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın Donetsk ve Lugansk kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T01:41+0300

2022-02-22T01:41+0300

2022-02-22T01:40+0300

türkiye

donetsk

rusya

lugansk

minsk anlaşması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı.Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

donetsk

rusya

lugansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donetsk, rusya, lugansk, minsk anlaşması