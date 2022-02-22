Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-ukrayna-topraklari-ucuncu-ulkeler-tarafindan-rusyaya-karsi-tehdit-yaratmak-icin-kullaniliyor-1054121484.html
Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna
Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T14:54+0300
2022-02-22T15:19+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
ilham aliyev
azerbaycan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054095369_0:153:2741:1695_1920x0_80_0_0_b5fce275f7e8ba04dbffe1573e1b68dd.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almış olmasına ilişkin, “Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna” ifadelerini kullandı.Putin, ülkesi ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin, bu ülkede 2014’te yönetimin değiştirilmesi ile sona erdiğini söyledi: “Maalesef Ukrayna’daki darbenin ardından bu ülke ile pek üst düzey ve kaliteli bir işbirliğimiz olmadı. Aramızdaki işbirliği yok oldu. Belirtmek isterim ki bu, bilhassa darbenin ardından ve iktidarın yasadışı olarak ele geçirilmesi ardından oldu.”
rusya
ukrayna
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054095369_139:0:2602:1847_1920x0_80_0_0_393c427f5ef344c4ebe5eecc0602ebd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, ukrayna, ilham aliyev, azerbaycan

Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna

14:54 22.02.2022 (güncellendi: 15:19 22.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almış olmasına ilişkin, “Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna” ifadelerini kullandı.
Putin, ülkesi ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin, bu ülkede 2014’te yönetimin değiştirilmesi ile sona erdiğini söyledi:
“Maalesef Ukrayna’daki darbenin ardından bu ülke ile pek üst düzey ve kaliteli bir işbirliğimiz olmadı. Aramızdaki işbirliği yok oldu. Belirtmek isterim ki bu, bilhassa darbenin ardından ve iktidarın yasadışı olarak ele geçirilmesi ardından oldu.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала