https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-ukrayna-topraklari-ucuncu-ulkeler-tarafindan-rusyaya-karsi-tehdit-yaratmak-icin-kullaniliyor-1054121484.html

Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna

Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T14:54+0300

2022-02-22T14:54+0300

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ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

ilham aliyev

azerbaycan

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almış olmasına ilişkin, “Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna” ifadelerini kullandı.Putin, ülkesi ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin, bu ülkede 2014’te yönetimin değiştirilmesi ile sona erdiğini söyledi: “Maalesef Ukrayna’daki darbenin ardından bu ülke ile pek üst düzey ve kaliteli bir işbirliğimiz olmadı. Aramızdaki işbirliği yok oldu. Belirtmek isterim ki bu, bilhassa darbenin ardından ve iktidarın yasadışı olarak ele geçirilmesi ardından oldu.”

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rusya, vladimir putin, ukrayna, ilham aliyev, azerbaycan