https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-ukrayna-topraklari-ucuncu-ulkeler-tarafindan-rusyaya-karsi-tehdit-yaratmak-icin-kullaniliyor-1054121484.html
Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna
Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T14:54+0300
2022-02-22T14:54+0300
2022-02-22T15:19+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
ilham aliyev
azerbaycan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054095369_0:153:2741:1695_1920x0_80_0_0_b5fce275f7e8ba04dbffe1573e1b68dd.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almış olmasına ilişkin, “Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna” ifadelerini kullandı.Putin, ülkesi ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin, bu ülkede 2014’te yönetimin değiştirilmesi ile sona erdiğini söyledi: “Maalesef Ukrayna’daki darbenin ardından bu ülke ile pek üst düzey ve kaliteli bir işbirliğimiz olmadı. Aramızdaki işbirliği yok oldu. Belirtmek isterim ki bu, bilhassa darbenin ardından ve iktidarın yasadışı olarak ele geçirilmesi ardından oldu.”
rusya
ukrayna
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054095369_139:0:2602:1847_1920x0_80_0_0_393c427f5ef344c4ebe5eecc0602ebd1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, ukrayna, ilham aliyev, azerbaycan
Putin: Rusya eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna bir istisna
14:54 22.02.2022 (güncellendi: 15:19 22.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya’ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almış olmasına ilişkin, “Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna” ifadelerini kullandı.
Putin, ülkesi ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin, bu ülkede 2014’te yönetimin değiştirilmesi ile sona erdiğini söyledi:
“Maalesef Ukrayna’daki darbenin ardından bu ülke ile pek üst düzey ve kaliteli bir işbirliğimiz olmadı. Aramızdaki işbirliği yok oldu. Belirtmek isterim ki bu, bilhassa darbenin ardından ve iktidarın yasadışı olarak ele geçirilmesi ardından oldu.”