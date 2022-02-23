https://tr.sputniknews.com/20220223/eyt-federasyonu-secim-vaadi-degil-icraat-istiyoruz-1054175521.html
EYT Federasyonu Başkanı Boran: Seçim vaadi değil, icraat istiyoruz
EYT Federasyonu Başkanı Boran: Seçim vaadi değil, icraat istiyoruz
TBMM'yi ziyaret eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran ve İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, son gelişmeleri Radyo Sputnik’te... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T22:41+0300
2022-02-23T22:41+0300
2022-02-23T22:46+0300
radyo
akşam postasi
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
iyi parti
mhp
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EYT Federasyonu: Seçim vaadi değil icraat istiyoruz
EYT Federasyonu: Seçim vaadi değil icraat istiyoruz
Sayıları 3 milyonu bulan EYT’liler bir kez daha siyasetin gündeminde. Meclis’i ziyaret eden EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran ve İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Boran, “Söylenenler yine vaatte kalmasın” derken, Erhan Usta ise, “Hesap kitap yaptık bu işi bugünden çözebiliriz” ifadesini kullandı.Gönül Boran: Umudunuz varErhan Usta'dan MHP'ye çağrı“Bu işin hesabını yapmış bilançosunu tam olarak bilen destekleyen bir partiyiz. Ben devletin içerisini bilen birisiyim, devlette hesap yok. Ölçemedikleri bir konuda politika yürütmeleri de çok zor. EYT meselesini sosyal yardım değil hak olarak görüyoruz. Türkiye’de hiç prim ödemeden emekli olmuş milyonlarca insanımız varken bir tarafta da primlerini ödemiş olup hala bekletilen vatandaşlar var. Emekli olmayı hak etmiş ve yaş itibariyle bekleyen yaklaşık 3 milyon kişi var ve yaklaşık 1.8 milyon kişi de önümüzdeki yıllar içerisinde hak edecek ama yaş nedeniyle bekleyecek. Dolayısıyla potansiyel 4.8 milyon insanımızdan bahsediyoruz. Millet ittifakı iktidarında Türkiye ekonomisi bugünkü gibi olmayacağı için bu vatandaşların büyük çoğunluğu zaten iş bulup çalışabilecek. Vatandaşlar iş bulabilse bugünkü emekli maaşını göz önüne aldığımızda kim emekli olmak ister? Ekonominin kötü olması ve işsizlik gerçeğini de göz önüne aldığımızda bugünkü şartlarda emekli olmaktan başka şansı kalmıyor. Biz bu mağduriyet bitsin istiyoruz. Bizim şuan için Meclis’te bir çoğunluğumuz yok eğer olmuş olsa meseleyi bugün çözeriz iktidar olmayı beklemeyiz. Keşke bu konuda MHP bize destek verse de EYT mağduriyetini bugünden çözsek.”
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), iyi parti, mhp, аудио
EYT Federasyonu Başkanı Boran: Seçim vaadi değil, icraat istiyoruz
22:41 23.02.2022 (güncellendi: 22:46 23.02.2022) Abone ol
TBMM'yi ziyaret eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran ve İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, son gelişmeleri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına yorumladı.
Sayıları 3 milyonu bulan EYT’liler bir kez daha siyasetin gündeminde. Meclis’i ziyaret eden EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran ve İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Boran, “Söylenenler yine vaatte kalmasın” derken, Erhan Usta ise, “Hesap kitap yaptık bu işi bugünden çözebiliriz” ifadesini kullandı.
Gönül Boran: Umudunuz var
“CHP ve İyi Parti’nin grup toplantılarına katıldık ve sonrasında BBP, Yeniden Refah Partisi ve Türk İş ile de görüşmelerimiz oldu. Türkiye’ye mal olmuş bir mağduriyetin temsilcileriyiz ve mücadelemizi de bu yönde veriyoruz. Sayın Akşener’in bugünkü açıklamaları ve sonrasında diğer muhalefet partileriyle belirleyeceğimiz bir tarih ile çözüm önerilerini sunabileceğimiz bir görüşme gerçekleştireceğiz. Umudumuz var. AK Parti Grup Başkanvekili sayın Akbaşoğlu ile yapılan görüşme neticesinde o toplantıda 2022 yılı sonuna kadar açıklama geleceği belirtildi. Söylenenler vaatte mi kalacak yoksa icraat yapılıp bu işe bir nokta mı konulacak henüz bilmiyoruz.”
Erhan Usta'dan MHP'ye çağrı
“Bu işin hesabını yapmış bilançosunu tam olarak bilen destekleyen bir partiyiz. Ben devletin içerisini bilen birisiyim, devlette hesap yok. Ölçemedikleri bir konuda politika yürütmeleri de çok zor. EYT meselesini sosyal yardım değil hak olarak görüyoruz. Türkiye’de hiç prim ödemeden emekli olmuş milyonlarca insanımız varken bir tarafta da primlerini ödemiş olup hala bekletilen vatandaşlar var. Emekli olmayı hak etmiş ve yaş itibariyle bekleyen yaklaşık 3 milyon kişi var ve yaklaşık 1.8 milyon kişi de önümüzdeki yıllar içerisinde hak edecek ama yaş nedeniyle bekleyecek. Dolayısıyla potansiyel 4.8 milyon insanımızdan bahsediyoruz. Millet ittifakı iktidarında Türkiye ekonomisi bugünkü gibi olmayacağı için bu vatandaşların büyük çoğunluğu zaten iş bulup çalışabilecek. Vatandaşlar iş bulabilse bugünkü emekli maaşını göz önüne aldığımızda kim emekli olmak ister? Ekonominin kötü olması ve işsizlik gerçeğini de göz önüne aldığımızda bugünkü şartlarda emekli olmaktan başka şansı kalmıyor. Biz bu mağduriyet bitsin istiyoruz. Bizim şuan için Meclis’te bir çoğunluğumuz yok eğer olmuş olsa meseleyi bugün çözeriz iktidar olmayı beklemeyiz. Keşke bu konuda MHP bize destek verse de EYT mağduriyetini bugünden çözsek.”