https://tr.sputniknews.com/20220223/eyt-federasyonu-secim-vaadi-degil-icraat-istiyoruz-1054175521.html

EYT Federasyonu Başkanı Boran: Seçim vaadi değil, icraat istiyoruz

EYT Federasyonu Başkanı Boran: Seçim vaadi değil, icraat istiyoruz

TBMM'yi ziyaret eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran ve İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, son gelişmeleri Radyo Sputnik’te... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T22:41+0300

2022-02-23T22:41+0300

2022-02-23T22:46+0300

radyo

akşam postasi

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

iyi parti

mhp

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EYT Federasyonu: Seçim vaadi değil icraat istiyoruz EYT Federasyonu: Seçim vaadi değil icraat istiyoruz

Sayıları 3 milyonu bulan EYT’liler bir kez daha siyasetin gündeminde. Meclis’i ziyaret eden EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran ve İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Boran, “Söylenenler yine vaatte kalmasın” derken, Erhan Usta ise, “Hesap kitap yaptık bu işi bugünden çözebiliriz” ifadesini kullandı.Gönül Boran: Umudunuz varErhan Usta'dan MHP'ye çağrı“Bu işin hesabını yapmış bilançosunu tam olarak bilen destekleyen bir partiyiz. Ben devletin içerisini bilen birisiyim, devlette hesap yok. Ölçemedikleri bir konuda politika yürütmeleri de çok zor. EYT meselesini sosyal yardım değil hak olarak görüyoruz. Türkiye’de hiç prim ödemeden emekli olmuş milyonlarca insanımız varken bir tarafta da primlerini ödemiş olup hala bekletilen vatandaşlar var. Emekli olmayı hak etmiş ve yaş itibariyle bekleyen yaklaşık 3 milyon kişi var ve yaklaşık 1.8 milyon kişi de önümüzdeki yıllar içerisinde hak edecek ama yaş nedeniyle bekleyecek. Dolayısıyla potansiyel 4.8 milyon insanımızdan bahsediyoruz. Millet ittifakı iktidarında Türkiye ekonomisi bugünkü gibi olmayacağı için bu vatandaşların büyük çoğunluğu zaten iş bulup çalışabilecek. Vatandaşlar iş bulabilse bugünkü emekli maaşını göz önüne aldığımızda kim emekli olmak ister? Ekonominin kötü olması ve işsizlik gerçeğini de göz önüne aldığımızda bugünkü şartlarda emekli olmaktan başka şansı kalmıyor. Biz bu mağduriyet bitsin istiyoruz. Bizim şuan için Meclis’te bir çoğunluğumuz yok eğer olmuş olsa meseleyi bugün çözeriz iktidar olmayı beklemeyiz. Keşke bu konuda MHP bize destek verse de EYT mağduriyetini bugünden çözsek.”

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd), iyi parti, mhp, аудио