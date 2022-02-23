https://tr.sputniknews.com/20220223/koronavirus-bilim-kurulu-toplantisi-ertelendi-1054168964.html
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 1 Mart'a ertelendiğini duyurdu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T18:13+0300
2022-02-23T18:13+0300
2022-02-23T18:19+0300
bilim kurulu
koronavirüs bilim kurulu
koronavirüs
erteleme
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Sağlık Bakanlığı bugün gerçekleşmesi planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir" bilgisi yer aldı.
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bilim kurulu, koronavirüs bilim kurulu, erteleme
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
18:13 23.02.2022 (güncellendi: 18:19 23.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 1 Mart'a ertelendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı bugün gerçekleşmesi planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir" bilgisi yer aldı.