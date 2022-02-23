https://tr.sputniknews.com/20220223/koronavirus-bilim-kurulu-toplantisi-ertelendi-1054168964.html

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 1 Mart'a ertelendiğini duyurdu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T18:13+0300

2022-02-23T18:13+0300

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bilim kurulu

koronavirüs bilim kurulu

koronavirüs

erteleme

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Sağlık Bakanlığı bugün gerçekleşmesi planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ve basın açıklamasının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir" bilgisi yer aldı.

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