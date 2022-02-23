https://tr.sputniknews.com/20220223/son-24-saatte-86-bin-600-vaka-tespit-edildi-268-kisi-hayatini-kaybetti-1054171595.html

Son 24 saatte 86 bin 600 vaka tespit edildi, 268 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 86 bin 600 vaka tespit edildi, 268 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T19:46+0300

2022-02-23T19:46+0300

2022-02-23T20:08+0300

koronavirüs

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 95 bin 526 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,88 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 243 bin 896 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.'Mücadelede risk gruplarına odaklanmalıyız'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

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koronavirüs