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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/tip-genel-baskani-erkan-bas-nato-bir-teror-orgutudur-1054140415.html
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: NATO bir terör örgütüdür
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: NATO bir terör örgütüdür
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi değerlendirerek, "Değerli yurttaşlar, NATO bir terör örgütüdür. NATO’nun varlığı dünya... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T00:36+0300
2022-02-23T00:36+0300
ukrayna krizi
erkan baş
türkiye işçi partisi (tip)
türkiye
ukrayna
rusya
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gazete Duvar'ın haberine göre Baş, “Bizim tarafımız halkların kardeşliğidir, bizim tarafımız barıştır. Bizim tarafımız açık ve net bir biçimde emperyalizme karşı mücadele tarafıdır” dedi. Suriye krizini hatırlatan Baş, partisinin İstanbul il örgütünde yaptığı açıklamada, “İktidarın çıkarları uğruna yeni maceralara sürüklenmesine izin vermeyeceğimizi de vurgulamak istiyoruz” ifadelerini kaydetti.'NATO’yu, Ukrayna’dan elini çekmeye çağırıyoruz'Bölgede “savaş naralarının” yükseldiğini, Türkiye’nin silahların, bombaların, tankların gölgesinde bir gündemde yaşamak durumunda olduğunu söyleyen Baş, “Sözlerimize başlarken Orta ve Doğu Avrupa’yı bir cephaneliğe çeviren emperyalist bir suç örgütü olarak değerlendirdiğimiz NATO’yu, Ukrayna’dan elini çekmeye çağırıyoruz. Bütün bu tartışmaların başlangıç noktası, sözde Sovyet tehdidine, sözde sosyalizm tehdidine karşı kurulduğunu ilan eden, bu amaçla faaliyet sürdürdüğü yalanıyla var olan NATO’nun bu sözde tehdit bile ortadan kalkmasına rağmen yıllardır faaliyetlerini üstelik genişleyerek daha büyük tehditler yayarak sürdürmeye başlamasına işaret ediyoruz” dedi.
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erkan baş, türkiye işçi partisi (tip), türkiye, ukrayna, rusya

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: NATO bir terör örgütüdür

00:36 23.02.2022
© AA / Bülent Yılmaz Erkan Baş
Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA / Bülent Yılmaz
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi değerlendirerek, "Değerli yurttaşlar, NATO bir terör örgütüdür. NATO’nun varlığı dünya barışına, dünya halklarına dönük bir tehlikedir ve bugün bu kendisini çok daha açık biçimde göstermektedir” dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazete Duvar'ın haberine göre Baş, “Bizim tarafımız halkların kardeşliğidir, bizim tarafımız barıştır. Bizim tarafımız açık ve net bir biçimde emperyalizme karşı mücadele tarafıdır” dedi.
Suriye krizini hatırlatan Baş, partisinin İstanbul il örgütünde yaptığı açıklamada, “İktidarın çıkarları uğruna yeni maceralara sürüklenmesine izin vermeyeceğimizi de vurgulamak istiyoruz” ifadelerini kaydetti.

'NATO’yu, Ukrayna’dan elini çekmeye çağırıyoruz'

Bölgede “savaş naralarının” yükseldiğini, Türkiye’nin silahların, bombaların, tankların gölgesinde bir gündemde yaşamak durumunda olduğunu söyleyen Baş, “Sözlerimize başlarken Orta ve Doğu Avrupa’yı bir cephaneliğe çeviren emperyalist bir suç örgütü olarak değerlendirdiğimiz NATO’yu, Ukrayna’dan elini çekmeye çağırıyoruz. Bütün bu tartışmaların başlangıç noktası, sözde Sovyet tehdidine, sözde sosyalizm tehdidine karşı kurulduğunu ilan eden, bu amaçla faaliyet sürdürdüğü yalanıyla var olan NATO’nun bu sözde tehdit bile ortadan kalkmasına rağmen yıllardır faaliyetlerini üstelik genişleyerek daha büyük tehditler yayarak sürdürmeye başlamasına işaret ediyoruz” dedi.
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