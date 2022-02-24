https://tr.sputniknews.com/20220224/2-kisiyi-bicaklayip-sosyal-medyadan-paylasim-yapti-sahne-ortada-yarismaci-arkadaslara-basarilar-1054205601.html
2 kişiyi bıçaklayıp sosyal medyadan paylaşım yaptı: ‘Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar’
2 kişiyi bıçaklayıp sosyal medyadan paylaşım yaptı: ‘Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar’
Bolu’da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayıp, birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, sosyal medya hesabından, “Bu gece tarafıma... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:33+0300
2022-02-24T16:33+0300
2022-02-24T16:33+0300
türkiye
bolu
bıçaklı saldırı
yaralama
öldürme
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Bolu’da meydana gelen olayda iddiaya göre, eski nişanlısı M.M.’nin evine giden Sefa C., evde Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile karşılaştı. Ay kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C., yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı.Kardeşlerden Muhammed Ay olay yerinden yaralı şekilde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırılan Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan S.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.Firari cinayet zanlısı Sefa C., olayın ardından sosyal medya hesabından silahlı bir fotoğrafıyla paylaşım yaptı. Sefa C. yaptığı paylaşımda, “Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılan her kahpeliğin hakkını verdim. Ve ölene kadar da vermeye devam edeceğim. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar” ifadelerini kullandı.
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bolu
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bolu, bıçaklı saldırı, yaralama, öldürme
2 kişiyi bıçaklayıp sosyal medyadan paylaşım yaptı: ‘Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar’
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Bolu’da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayıp, birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, sosyal medya hesabından, “Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar” şeklinde silahlı paylaşım yaptı.
Bolu’da meydana gelen olayda iddiaya göre, eski nişanlısı M.M.’nin evine giden Sefa C., evde Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile karşılaştı. Ay kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C., yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı.
Kardeşlerden Muhammed Ay olay yerinden yaralı şekilde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırılan Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan S.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Firari cinayet zanlısı Sefa C., olayın ardından sosyal medya hesabından silahlı bir fotoğrafıyla paylaşım yaptı. Sefa C. yaptığı paylaşımda, “Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılan her kahpeliğin hakkını verdim. Ve ölene kadar da vermeye devam edeceğim. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar” ifadelerini kullandı.