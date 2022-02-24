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https://tr.sputniknews.com/20220224/borsa-istanbuldaki-sert-dususten-dolayi-devre-kesici-uygulamasina-gidildi-1054184217.html
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı devre kesici uygulamasına gidildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı devre kesici uygulamasına gidildi
Borsa İstanbul güne yüzde 7,59 kayıpla başladı. Yaşanan sert satışlar sonrası endeks bazında devre kesici devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T10:04+0300
2022-02-24T10:26+0300
ekonomi
borsa istanbul
devre kesici
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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada sert düşüşün ardından devre kesicinin çalıştığı belirtildi. Durdurulan işlemlerin 10.30'da tekrar başlayacağı açıklandı. Açıklamada "Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." denildi.
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borsa istanbul, devre kesici

Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı devre kesici uygulamasına gidildi

10:04 24.02.2022 (güncellendi: 10:26 24.02.2022)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Borsa İstanbul güne yüzde 7,59 kayıpla başladı. Yaşanan sert satışlar sonrası endeks bazında devre kesici devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada sert düşüşün ardından devre kesicinin çalıştığı belirtildi.
Durdurulan işlemlerin 10.30'da tekrar başlayacağı açıklandı.
Açıklamada "Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." denildi.
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