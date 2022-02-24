https://tr.sputniknews.com/20220224/borsa-istanbuldaki-sert-dususten-dolayi-devre-kesici-uygulamasina-gidildi-1054184217.html

Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı devre kesici uygulamasına gidildi

Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı devre kesici uygulamasına gidildi

Borsa İstanbul güne yüzde 7,59 kayıpla başladı. Yaşanan sert satışlar sonrası endeks bazında devre kesici devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T10:04+0300

2022-02-24T10:04+0300

2022-02-24T10:26+0300

ekonomi

borsa istanbul

devre kesici

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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada sert düşüşün ardından devre kesicinin çalıştığı belirtildi. Durdurulan işlemlerin 10.30'da tekrar başlayacağı açıklandı. Açıklamada "Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

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borsa istanbul, devre kesici