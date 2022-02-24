https://tr.sputniknews.com/20220224/brezilyadaki-sel-felaketinde-olu-sayisi-200u-asti-1054192133.html

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T12:59+0300

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2022-02-24T12:59+0300

multimedya

dünya

brezilya

sel felaketi

doğal afet

arama kurtarma

sağanak

ölü sayısı

rio de janerio

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Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından başlatılan 600 asker ve 500 itfaiyenin katıldığı arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam etti.

brezilya

rio de janerio

petropolis

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2022

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