https://tr.sputniknews.com/20220224/brezilyadaki-sel-felaketinde-olu-sayisi-200u-asti-1054192133.html
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T12:59+0300
2022-02-24T12:59+0300
2022-02-24T12:59+0300
multimedya
dünya
brezilya
sel felaketi
doğal afet
arama kurtarma
sağanak
ölü sayısı
rio de janerio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054191483_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a665548ec4660c265cf69f958bb9faef.jpg
Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından başlatılan 600 asker ve 500 itfaiyenin katıldığı arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam etti.
brezilya
rio de janerio
petropolis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054191483_79:0:1147:801_1920x0_80_0_0_bb38bf99ef8f5f0017d3cd7bc6603661.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, dünya, brezilya, sel felaketi, doğal afet, arama kurtarma, sağanak, ölü sayısı, rio de janerio, petropolis
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı Abone ol
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi.
Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından başlatılan 600 asker ve 500 itfaiyenin katıldığı arama kurtarma çalışmaları 9'uncu gününde devam etti.
© AA
Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 204'e çıktı, 51 kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklandı.
Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 204'e çıktı, 51 kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklandı.
© AA
Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını duyurdu.
Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını duyurdu.
© AA
Yer yer şiddetli yağışların görüldüğü Petropolis'te, yerel basına yansıyan görüntülerde, şehrin bazı noktalarında taşan nehirler nedeniyle sokakları yeniden sel bastığı görüldü.
Yer yer şiddetli yağışların görüldüğü Petropolis'te, yerel basına yansıyan görüntülerde, şehrin bazı noktalarında taşan nehirler nedeniyle sokakları yeniden sel bastığı görüldü.
© AA
Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı açıklanmıştı.
Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı açıklanmıştı.
© AA
Rio de Janeiro eyaletinde Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.
Rio de Janeiro eyaletinde Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.