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İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar
İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar
Diyarbakır’da tarihi eser İbranice el yazılı kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-24T15:34+0300
türkiye
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
diyarbakır
ibranice kitap
ibranice
suçüstü
jandarma
şüpheli
yakalama
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden 4 şahıssın ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldı.
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, diyarbakır, ibranice kitap, ibranice, suçüstü, jandarma, şüpheli, yakalama, ferman, müze, diyarbakır müze müdürlüğü, operasyon, yaşam

İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar

15:34 24.02.2022
© İHA / MURAT BAŞAL-AW552291İbranice el yazmalı kitap ve ferman
İbranice el yazmalı kitap ve ferman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© İHA / MURAT BAŞAL-AW552291
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Diyarbakır’da tarihi eser İbranice el yazılı kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden 4 şahıssın ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
© İHA / MURAT BAŞAL-AW552291İbranice el yazmalı kitap ve ferman
İbranice el yazmalı kitap ve ferman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
İbranice el yazmalı kitap ve ferman
© İHA / MURAT BAŞAL-AW552291

Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldı.
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