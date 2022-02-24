https://tr.sputniknews.com/20220224/ibranice-el-yazmali-kitap-ve-fermani-20-bin-dolara-satarken-yakalandilar-1054202028.html

İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar

İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar

Diyarbakır’da tarihi eser İbranice el yazılı kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:34+0300

2022-02-24T15:34+0300

2022-02-24T15:34+0300

türkiye

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden 4 şahıssın ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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