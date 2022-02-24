https://tr.sputniknews.com/20220224/ibranice-el-yazmali-kitap-ve-fermani-20-bin-dolara-satarken-yakalandilar-1054202028.html
İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar
İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar
Diyarbakır’da tarihi eser İbranice el yazılı kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:34+0300
2022-02-24T15:34+0300
2022-02-24T15:34+0300
türkiye
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
diyarbakır
ibranice kitap
ibranice
suçüstü
jandarma
şüpheli
yakalama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054201532_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_a011b83ec2051b3ebc5a7a12a3b65c32.jpg
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden 4 şahıssın ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldı.
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054201532_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_745ca27483e1a0c1798b2582cbd19a6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, diyarbakır, ibranice kitap, ibranice, suçüstü, jandarma, şüpheli, yakalama, ferman, müze, diyarbakır müze müdürlüğü, operasyon, yaşam
İbranice el yazmalı kitap ve fermanı 20 bin dolara satarken yakalandılar
Abone ol
Diyarbakır’da tarihi eser İbranice el yazılı kitap ve fermanı 20 bin dolara satmak isteyen 4 kişi yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden 4 şahıssın ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Şüpheliler, Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldı.