Putin, Donbass'a operasyon başlattı: 'Amaç, Kiev tarafından istismara maruz kalan insanları korumak'

Sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslenen ve Donbass'a operasyon başlatan Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığının... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T06:45+0300

2022-02-24T06:45+0300

2022-02-24T12:11+0300

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054188251_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_8bcffeb85e5ecf43b36ecef4067d3f4c.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabahın erken saatlerinde televizyondan halka seslendi ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in açıklamasından satır başları şöyle: - Rusya son 30 yıldır NATO’nun önde gelen ülkeleri ile ısrar ve sabırla Avrupa’da eşit ve parçalanamaz güvenlik prensipleri üzerinde uzlaşmaya çalışıyor; ancak hep aldatma ve yalanlarla, ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Karşı çıkmamıza ve endişelerimize rağmen NATO sürekli olarak genişliyor. NATO’nun savaş makinesi Rusya'nın sınırlarına yaklaşıyor. Tüm bunlar neden oluyor? Kendilerinin ayrıcalıklı, yanılmaz olduğu ve istediğini yapabileceği şeklindeki küstah tutum nereden geliyor? Bizim çıkarlarımız ve kesinlikle yasal olan taleplerimize karşı bu küçümseyici, görmezden gelen tutumun kaynağı ne? - Cevap açık, anlaşılır ve bariz. Sovyetler Birliği 1980'lerin sonunda zayıfladı ve çöktü. O zamanki olayların gidişatı, hepimiz için bugün bir ders niteliğinde: İktidarın ve iradenin felci, tam bir bozulma ve unutulmaya doğru ilk adımdır. Bir süreliğine kendimize olan güvenimizi kaybettiğimizde, dünyadaki güç dengesi sarsılmış olarak karşımıza çıktı. Bu da eski anlaşmaların, sözleşmelerin artık fiilen yürürlükte olmamasına, ikna çabaları ve ricalar bir işe yaramamasına neden oldu. Böyle bir durumda hegemonyaya uymayan her şey, iktidardakiler ilkel, modası geçmiş ve gereksiz ilan edilir. Diğer yandaysa kendileri için faydalı olan her şey nihai gerçek olarak sunulur, ne pahasına olursa olsun, kabaca bir şekilde, eldeki tüm imkanlarla dayatılır.- Şunun da üzerini çizmek istiyorum. Önde gelen NATO ülkeleri kendi amaçlarına ulaşmak için var gücüyle Ukrayna'daki aşırıcı Nazilerine ve Neo-Nazilerine tam destek veriyor. Buna karşılık Kırım ve Sivastopol halkını ise Rusya'ya birleşme yönünde hür iradelerini kullandıkları için asla affetmeyecekler. - Elbette Donbass'a gittikleri gibi Kırım’a da savaşa, öldürmeye gidecekler. Bu tıpkı Hitler'in Ukraynalı Nazi destekçilerinden oluşan çetelerin 2. Dünya Savaşı sırasında masum insanları öldürdüğü gibi olacak. - Askeri anlamda ise, Sovyetler Birliği'nin çökmesinden ve potansiyelinin önemli kısmını kaybetmesinden sonra bile bugünkü modern Rusya, dünyanın en büyük nükleer güçlerinden biri, aynı zamanda yeni birçok silah türü bakımından da belirli avantajlara sahip. Bu bağlamda, ülkemize karşı doğrudan bir saldırının, her türlü potansiyel saldırgan için yıkım ve korkunç sonuçlar doğuracağından kimsenin şüphesi olmasın. - Şimdi NATO doğuya doğru genişledikçe, durum her yıl ülkemiz için daha kötü ve tehlikeli hal alıyor. Üstelik, son günlerde NATO yönetimi doğrudan İttifak’ın altyapılarının Rusya sınırlarına ilerlemesini hızlandırmanın gerektiğinden bahsediyor. Diğer bir deyişle, konumlarını sağlamlaştırıyorlar. Olanları artık sadece gözlemlemekle kalmaya devam edemeyiz, bu bizim açımızdan kesinlikle sorumsuzluk olur. - Yapılanlar ABD ve müttefikleri için 'Rusya'yı çevreleme' politikası, bariz jeopolitik temettüler. Ancak bizim için bu ölüm kalım meselesi, bir halk olarak tarihsel geleceğimizle ilgili bir mesele. Burada hiçbir abartı yok, neyse o. Bunlar sadece bizim çıkarlarımız değil, devletimizin varlığı ve egemenliği konusunda gerçek bir tehdit. Bu bizim daha önce defalarca bahsettiğimiz kırmızı çizgimiz. Ama bu çizgiyi aştılar. - 2000 ve 2005 yıllarında Kafkasya’daki teröristlere askeri bir karşılık verdiğimizi devletimizin bütünlüğünü savunduğumuzu, Rusya'yı koruduğumuzu hatırlatırım. Rus silahlı kuvvetleri 2014'te Kırım ve Sivastopol sakinlerini destekledik. 2015'te ise Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin Suriye'den Rusya'ya sızmasına karşı güvenilir bir engel oluşturmak için devreye girdi. Kendimizi korumak için başka seçeneğimiz yoktu. Şimdi de aynı durum söz konusu. Bugün bize Rusya’yı, halkımızı korumak için, bugün kullanmak zorunda olduğumuzdan başka bir olasılık bırakmadılar. Mevcut koşullar bizi kararlı ve acil önlemler almaya zorluyor. Donbass halkı Rusya'dan yardım talep etti. Buna bağlı olarak BM Şartı’nın 51. Maddesi 7. Kısmı uyarınca, Federasyon Konseyi’nin onayı ve konsey tarafından tasdiklenen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Dostluk ve Karşılıklı Yardım Anlaşması çerçevesinde özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz. - Ukrayna vatandaşlarına sesleniyorum. 2014 yılında Rusya, Kırım ve Sivastopol sakinlerini, sizlerin ‘Nazi’ olarak adlandırdığı kişilerden korumak zorunda kaldı. Kırım ve Sivastopol halkı tarihi anavatanlarıyla, Rusya ile birlikte olmayı seçti ve biz de bunu destekledik. Başka türlüsünü yapamazdık. - (Ukraynalılara hitaben) Tekrar ediyorum. Eylemlerimiz bize karşı yaratılan tehditlere, bugün olduğundan daha büyük olabilecek sıkıntılara karşı kendimizi korumak amaçlı. Ne kadar zor olursa olsun bunu anlamaya, bu trajik sayfayı bir an evvel çevirmemiz ve birlikte ilerlememiz için, kimsenin aramızdaki meselelere, ilişkilerimize karışmasına izin vermemek konusunda işbirliğine çağırıyorum. Bunun yerine ilişkilerimizi kendi başımıza inşa edelim. Bu, devlet sınırlarımız olmasına rağmen tüm sorunların üstesinden gelmek için gerekli koşulların yaratılmasını, bizi içeriden bir bütün olarak güçlenmemizi sağlayacaktır. Ben buna inanıyorum, bizim geleceğimiz tam da bunda yatıyor. - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerine seslenmek istiyorum. Saygıdeğer arkadaşlar! Babalarınız, dedeleriniz, büyük-büyük babalarınız Ukrayna’da bugünkü neo-Naziler iktidarı ele geçirsin diye Nazilerle çarpışıp ortak anavatanımızı Nazilere karşı savunmadı. Sizler Ukrayna’yı yağmalayan, bu halkla alay eden halk karşıtı cuntaya değil Ukrayna halkına bağlılık yemini ettiniz. Bu cuntanın suç niteliğindeki emirlerine uymayın. Sizleri derhal silahlarınızı bırakıp ve evlerinize dönmeye çağırıyorum. Ukrayna ordusunun bu talebi yerine getirecek tüm personeli askeri harekat alanından engel olunmaksızın terk ederek ailelerine dönebilir. Dökülecek muhtemel kanın bütün sorumluluğunun, tamamen Ukrayna topraklarını yönetmekte olan rejimin vicdanında olacağını bir kez daha vurguluyorum. - Meydana gelmekte olan olaylara müdahale etme cazibesine kapılabilecek olanlar için çok önemli birkaç söz dile getirmek istiyorum. Kim bize engel olmak ister, dahası, kim ülkemize ve halkımıza tehdit oluşturmak isterse, Rusya’nın derhal karşılık vereceğini ve bu yanıtın sizi, tarihinizde henüz hiç karşılaşmadığınız sonuçlara götüreceğini bilsin. Olayların her türlü gelişimine hazırız. Bu bağlamda bütün zaruri kararlar alındı. Sesimin duyulacağını ümit ediyorum.

2022

