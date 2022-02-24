https://tr.sputniknews.com/20220224/rus-ve-ukraynali-yolcularin-istanbul-havalimaninda-bekleyisi-suruyor-1054194953.html
Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor
Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor
Donbass’taki süreç ve bölgeye yansımaları nedeniyle hava sahaları kapanan iki ülke vatandaşları İstanbul Havalimanı’nda beklemeye devam ediyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:46+0300
2022-02-24T13:46+0300
2022-02-24T13:46+0300
ukrayna krizi
türkiye
rusya
ukrayna
donbass
hava sahası
turist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054194786_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_dbb8e276d03099f89598d8084bdc4f2a.jpg
Bugün sabah saatlerinde Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon sebebiyle havayolu şirketleri bu iki ülkeye uçuşlarını durdurdu. Tatil için Türkiye'ye gelen ve uçuşları iptal olan Ukraynalı ve Rus yolcular ise İstanbul Havalimanı'nda beklemeye devam ediyor.Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştıklarını ancak bilgi alamadığını söyleyen Ukraynalı Anna Shcherbakova, “Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Açız, su içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için buraya gelmiştik annem ve anneannemle. Anneannemin ilk uluslararası uçuşu. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz ve ülkemize dönebiliriz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi alamadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin” dedi.
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054194786_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_5f3814a4ceb95028a2219fc0be34db8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, ukrayna, donbass, hava sahası, turist
Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı'nda bekleyişi sürüyor
Abone ol
Donbass’taki süreç ve bölgeye yansımaları nedeniyle hava sahaları kapanan iki ülke vatandaşları İstanbul Havalimanı’nda beklemeye devam ediyor.
Bugün sabah saatlerinde Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebi üzerine bu sabah başlattığı operasyon sebebiyle havayolu şirketleri bu iki ülkeye uçuşlarını durdurdu. Tatil için Türkiye'ye gelen ve uçuşları iptal olan Ukraynalı ve Rus yolcular ise İstanbul Havalimanı'nda beklemeye devam ediyor.
Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştıklarını ancak bilgi alamadığını söyleyen Ukraynalı Anna Shcherbakova, “Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Açız, su içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için buraya gelmiştik annem ve anneannemle. Anneannemin ilk uluslararası uçuşu. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz ve ülkemize dönebiliriz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi alamadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin” dedi.