https://tr.sputniknews.com/20220224/zaharova-bu-bir-savasin-baslangici-degil-bu-aslinda-savasin-bitisi-1054204804.html
Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi
Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:21+0300
2022-02-24T16:21+0300
2022-02-24T16:26+0300
mariya zaharova
ukrayna krizi
donbass
rusya
ukrayna
donetsk
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus NTV televizyonuna demecinde, bir soru üstüne şunları söyledi: “Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil, bu çok önemli. Bizim istediğimiz, büyüyüp küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu, aslında savaşın bitişi. Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş sekiz senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum.”
donbass
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mariya zaharova, donbass, rusya, ukrayna, donetsk
Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi
16:21 24.02.2022 (güncellendi: 16:26 24.02.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus NTV televizyonuna demecinde, bir soru üstüne şunları söyledi: “Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil, bu çok önemli. Bizim istediğimiz, büyüyüp küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu, aslında savaşın bitişi. Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş sekiz senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum.”