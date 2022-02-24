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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/zaharova-bu-bir-savasin-baslangici-degil-bu-aslinda-savasin-bitisi-1054204804.html
Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi
Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:21+0300
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mariya zaharova
ukrayna krizi
donbass
rusya
ukrayna
donetsk
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus NTV televizyonuna demecinde, bir soru üstüne şunları söyledi: “Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil, bu çok önemli. Bizim istediğimiz, büyüyüp küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu, aslında savaşın bitişi. Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş sekiz senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum.”
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rusya
ukrayna
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mariya zaharova, donbass, rusya, ukrayna, donetsk

Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi

16:21 24.02.2022 (güncellendi: 16:26 24.02.2022)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus NTV televizyonuna demecinde, bir soru üstüne şunları söyledi: “Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil, bu çok önemli. Bizim istediğimiz, büyüyüp küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu, aslında savaşın bitişi. Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş sekiz senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum.”
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