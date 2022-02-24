https://tr.sputniknews.com/20220224/zaharova-bu-bir-savasin-baslangici-degil-bu-aslinda-savasin-bitisi-1054204804.html

Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi

Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T16:21+0300

2022-02-24T16:21+0300

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mariya zaharova

ukrayna krizi

donbass

rusya

ukrayna

donetsk

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus NTV televizyonuna demecinde, bir soru üstüne şunları söyledi: “Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil, bu çok önemli. Bizim istediğimiz, büyüyüp küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu, aslında savaşın bitişi. Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş sekiz senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum.”

donbass

rusya

ukrayna

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mariya zaharova, donbass, rusya, ukrayna, donetsk