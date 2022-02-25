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Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı
Kırşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp bir şey olmamış gibi kaçan adam, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:35+0300
2022-02-25T12:35+0300
yaşam
tartışma
acil durum
112 acil servis
çağrı merkezi
bıçaklı saldırı
kasık bölgesi
kırşehir
polis
soruşturma
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İddiaya göre, aynı fabrikada çalışan M.Y. ve H.K., Ankara Caddesi üzerinde sohbet ederken nedeni bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.K.; yanında bulundurduğu bıçakla M.Y.'yi kasığından bıçakladı. Sağlık ekiplerini kendisi aradıAldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Y., daha sonra sağlık ekiplerini kendisi aradı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.Y., ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Zanlı yakalandıOlayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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tartışma, acil durum, 112 acil servis, çağrı merkezi, bıçaklı saldırı, kasık bölgesi, kırşehir, polis, soruşturma, gözaltı, hayati tehlike, türkiye

Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı

12:35 25.02.2022
© İHAKırşehir'de arkadaşını bıçaklayan adam güvenlik kameralara yansıdı
Kırşehir'de arkadaşını bıçaklayan adam güvenlik kameralara yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© İHA
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Kırşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp bir şey olmamış gibi kaçan adam, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İddiaya göre, aynı fabrikada çalışan M.Y. ve H.K., Ankara Caddesi üzerinde sohbet ederken nedeni bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.K.; yanında bulundurduğu bıçakla M.Y.'yi kasığından bıçakladı.

Sağlık ekiplerini kendisi aradı

Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Y., daha sonra sağlık ekiplerini kendisi aradı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.Y., ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Zanlı yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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