Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı

Kırşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp bir şey olmamış gibi kaçan adam, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

İddiaya göre, aynı fabrikada çalışan M.Y. ve H.K., Ankara Caddesi üzerinde sohbet ederken nedeni bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.K.; yanında bulundurduğu bıçakla M.Y.'yi kasığından bıçakladı. Sağlık ekiplerini kendisi aradıAldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Y., daha sonra sağlık ekiplerini kendisi aradı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.Y., ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Zanlı yakalandıOlayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

