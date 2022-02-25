https://tr.sputniknews.com/20220225/beraber-yurudugu-arkadasini-bicakladi-1054229453.html
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı
Kırşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp bir şey olmamış gibi kaçan adam, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:35+0300
2022-02-25T12:35+0300
2022-02-25T12:35+0300
yaşam
tartışma
acil durum
112 acil servis
çağrı merkezi
bıçaklı saldırı
kasık bölgesi
kırşehir
polis
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054229270_0:0:1079:608_1920x0_80_0_0_50ba4075de46dcc213119b9b13296112.jpg
İddiaya göre, aynı fabrikada çalışan M.Y. ve H.K., Ankara Caddesi üzerinde sohbet ederken nedeni bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.K.; yanında bulundurduğu bıçakla M.Y.'yi kasığından bıçakladı. Sağlık ekiplerini kendisi aradıAldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Y., daha sonra sağlık ekiplerini kendisi aradı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.Y., ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Zanlı yakalandıOlayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kırşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054229270_182:0:1079:673_1920x0_80_0_0_0bb9e5aaea003478c7fa159abf41acd4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tartışma, acil durum, 112 acil servis, çağrı merkezi, bıçaklı saldırı, kasık bölgesi, kırşehir, polis, soruşturma, gözaltı, hayati tehlike, türkiye
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı
Abone ol
Kırşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp bir şey olmamış gibi kaçan adam, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İddiaya göre, aynı fabrikada çalışan M.Y. ve H.K., Ankara Caddesi üzerinde sohbet ederken nedeni bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.K.; yanında bulundurduğu bıçakla M.Y.'yi kasığından bıçakladı.
Sağlık ekiplerini kendisi aradı
Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Y., daha sonra sağlık ekiplerini kendisi aradı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.Y., ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Zanlı yakalandı
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.