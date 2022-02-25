https://tr.sputniknews.com/20220225/gsm-sirketlerinden-ukraynada-yasayan-turklere-ucretsiz-kullanim-1054222366.html

GSM şirketlerinden Ukrayna'da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım

GSM şirketlerinden Ukrayna'da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım

Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T09:48+0300

2022-02-25T09:48+0300

2022-02-25T09:48+0300

türkiye

turkcell

türk telekom

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052008748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2e8fb6b8dd52cfba46144810116379e6.jpg

Rusya’nın Donbass operasyonu sonrası, dünya çapında da faaliyet gösteren GSM şirketleri Turkcell ve Türk Telekom, ülkede bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.

türkiye

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turkcell, türk telekom, rusya, ukrayna