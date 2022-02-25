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GSM şirketlerinden Ukrayna'da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım
GSM şirketlerinden Ukrayna'da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım
Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T09:48+0300
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Rusya’nın Donbass operasyonu sonrası, dünya çapında da faaliyet gösteren GSM şirketleri Turkcell ve Türk Telekom, ülkede bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.
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rusya
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turkcell, türk telekom, rusya, ukrayna

GSM şirketlerinden Ukrayna'da yaşayan Türklere ücretsiz kullanım

09:48 25.02.2022
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Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdi.
Rusya’nın Donbass operasyonu sonrası, dünya çapında da faaliyet gösteren GSM şirketleri Turkcell ve Türk Telekom, ülkede bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.
GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.
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