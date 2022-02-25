https://tr.sputniknews.com/20220225/lavrovun-donetsk-ve-luganskla-disisleri-bakanliklari-duzeyindeki-gorusmesi-basladi---1054228313.html

Lavrov: Operasyon kararı Ukraynalıların zulümden kurtulup geleceklerini belirleyebilmesi için alındı

Lavrov: Operasyon kararı Ukraynalıların zulümden kurtulup geleceklerini belirleyebilmesi için alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Lugansk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T12:16+0300

2022-02-25T12:16+0300

2022-02-25T13:01+0300

ukrayna krizi

rusya

vladislav deynego

sergey lavrov

donetsk

lugansk

donbass

ukrayna

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Lavrov, Lugansk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vladislav Deynego ve Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Peresada ile Moskova’daki görüşmesi başladı. LHC ve DHC dışişleri bakanlıkları temsilcileriyle yapılan ilk görüşme olma özelliği taşıyan bu görüşme kapsamında Lavrov, görüşmenin en önemli konusunun iki cumhuriyetle imzalanan anlaşmalar doğrultusundaki görevlerin yerine getirilmesi olacağını ifade etti.Lavrov'un açıklamaları şöyle:Lugansk: Rusya'nın harekatı, Donbass'a barış getirecek Lugansk Dışişleri Bakanı Deynego da, Rusya'nın 'Ukrayna'yı silahsızlandırmaya ve Nazilerden arındırmaya' yönelik özel askeri harekatının Donbass'a barış getirecek etkili bir araç olduğunu söyledi.Rusya ve Lugansk arasında imzalanan dostluk, işbirliği ve yardımlaşma anlaşması kapsamında, mevcut koşullar altında Rusya'dan destek ve koruma talep ettiklerini belirten Deynego, "(Rusya tarafından) Tanınmamız nedeniyle bölgemizdeki durum çok keskin şekilde kötüye gitti. Ukrayna ateşe devam ediyor, tanıma kararından hemen sonra ateşkes ihlallerinin sayısı onlarca, belki de yüzlerce kat arttı. Tüm sınır hattını bozan büyük çaplı saldırılar, Ukrayna'nın Rusya'nın bu adımına verdiği yanıt ve bizim de başka çıkış yolumuz kalmadı" ifadelerini kullandı.Deynego, Rusya'nın verdiği desteğin Ukrayna'nın saldırılarının sona ereceği tarihi önemli oranda yaklaştıracağını umduğunu kaydetti.

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rusya, vladislav deynego, sergey lavrov, donetsk, lugansk, donbass, ukrayna