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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-savunma-bakanligi-cernobil-santralinde-kontrol-sagladik-1054224723.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Çernobil santralinde kontrol sağladık
Rusya Savunma Bakanlığı: Çernobil santralinde kontrol sağladık
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T11:05+0300
2022-02-25T12:00+0300
rusya
ukrayna krizi
çernobil
ukrayna
donbass
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alanı tamamen kontrolleri altına aldıklarını söyledi. Santralde, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu belirtti.“Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri’nin birlikleri tarafından tamamıyla kontrol altına alınmıştır” ifadelerini kullanan Konaşenkov, Ukrayna ordusu taburlarından birinin askerleri ile nükleer santralin güvenliğinin beraber sağlanması için anlaşmaya varıldığını kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, santral personelinin çalışmasına olağan biçimde devam ettiğini ve 1986’de dördüncü reaktöründe patlama yaşanan santraldeki radyasyon seviyesini izlemeyi sürdürdüklerini belirtti.Konaşenkov, nükleer güç santralinin Rusya indirme güçleri ve Ukrayna askeri tarafından beraber korunuyor olmasının, ‘milliyetçi yapılar ve terörist örgütlerin nükleer provokasyon düzenlemek için ülkede oluşan durumdan yararlanamayacağının garantisi olacağını’ ifade etti.'150 Ukrayna askeri silah bırakıp teslim oldu'Bunun yanında Konaşenkov, Rusya’nın özel operasyonunun başlamasından beri 150 Ukrayna askerinin silah bırakıp teslim olduğunu söyledi. Söz konusu askerlerden 11’inin, Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı’na mensup olduklarını ve Nikolayevsk yerleşim yerinden teslim olduklarını kaydetti. Ukrayna ordusunun 36. Deniz Piyade Tugayı’nın birimlerinden birinin de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçleri ile temas kurup bölgeden çıkmak için kendilerine koridor açılmasını istediklerini belirten Konaşenkov, bu askeri birimin de silah bırakmaları sonrası ailelerine dönmelerine izin verileceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, özel operasyon bölgelerinde ‘durumun istikrar kazanması ardından buralarda teslim olan Ukrayna askerlerinin her birinin evlerine gitmeleri için serbest bırakılacağını’ vurguladı.Donbass bölgesindeki özel operasyona ilişkin de bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerinin Stepovoe yerleşim yeri yakınlarında dokuz kilometre bir ilerleme kaydettiğini belirtti. LHC ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) özel operasyonlarının, Rusya ordusunun ateş desteği ile devam ettiğini sözlerine ekleyen Konaşenkov, Rusya askerlerinin şimdiye dek Ukrayna ordusuna ait 18 tank ve zırhlı araç, 14 hava savunma sistemi, beş savaş uçağı, beş insansız hava aracı ve bir helikopteri imha ettiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20210417/-kirimdan-yarimadayi-cernobil-ile-karsilastiran-zelenskiye-yanit-1044297992.html
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rusya, çernobil, ukrayna, donbass, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Çernobil santralinde kontrol sağladık

11:05 25.02.2022 (güncellendi: 12:00 25.02.2022)
© AP Photo / Efrem LukatskyÇernobil
Çernobil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alanı tamamen kontrolleri altına aldıklarını söyledi. Santralde, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu belirtti.
“Çernobil Nükleer Güç Santrali bölgesindeki topraklar, dün Rusya Hava İndirme Güçleri’nin birlikleri tarafından tamamıyla kontrol altına alınmıştır” ifadelerini kullanan Konaşenkov, Ukrayna ordusu taburlarından birinin askerleri ile nükleer santralin güvenliğinin beraber sağlanması için anlaşmaya varıldığını kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, santral personelinin çalışmasına olağan biçimde devam ettiğini ve 1986’de dördüncü reaktöründe patlama yaşanan santraldeki radyasyon seviyesini izlemeyi sürdürdüklerini belirtti.
Konaşenkov, nükleer güç santralinin Rusya indirme güçleri ve Ukrayna askeri tarafından beraber korunuyor olmasının, ‘milliyetçi yapılar ve terörist örgütlerin nükleer provokasyon düzenlemek için ülkede oluşan durumdan yararlanamayacağının garantisi olacağını’ ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2021
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Kırım’dan yarımadayı Çernobil ile karşılaştıran Zelenski'ye yanıt
17 Nisan 2021, 23:58

'150 Ukrayna askeri silah bırakıp teslim oldu'

Bunun yanında Konaşenkov, Rusya’nın özel operasyonunun başlamasından beri 150 Ukrayna askerinin silah bırakıp teslim olduğunu söyledi. Söz konusu askerlerden 11’inin, Ukrayna ordusunun 53. Mekanize Tugayı’na mensup olduklarını ve Nikolayevsk yerleşim yerinden teslim olduklarını kaydetti.
Ukrayna ordusunun 36. Deniz Piyade Tugayı’nın birimlerinden birinin de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçleri ile temas kurup bölgeden çıkmak için kendilerine koridor açılmasını istediklerini belirten Konaşenkov, bu askeri birimin de silah bırakmaları sonrası ailelerine dönmelerine izin verileceğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, özel operasyon bölgelerinde ‘durumun istikrar kazanması ardından buralarda teslim olan Ukrayna askerlerinin her birinin evlerine gitmeleri için serbest bırakılacağını’ vurguladı.
Donbass bölgesindeki özel operasyona ilişkin de bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerinin Stepovoe yerleşim yeri yakınlarında dokuz kilometre bir ilerleme kaydettiğini belirtti.
LHC ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) özel operasyonlarının, Rusya ordusunun ateş desteği ile devam ettiğini sözlerine ekleyen Konaşenkov, Rusya askerlerinin şimdiye dek Ukrayna ordusuna ait 18 tank ve zırhlı araç, 14 hava savunma sistemi, beş savaş uçağı, beş insansız hava aracı ve bir helikopteri imha ettiğini açıkladı.
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