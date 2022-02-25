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Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atama
Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atama
Türk Eximbank, Murat Zaman'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığını duyurdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T19:17+0300
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ekonomi
türk eximbank
atama
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
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Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zaman'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığı belirtildi.
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türk eximbank, atama, kamuyu aydınlatma platformu (kap), murat zaman

Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atama

19:17 25.02.2022 (güncellendi: 19:19 25.02.2022)
© Twitter Türk Eximbank
Türk Eximbank - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© Twitter
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Türk Eximbank, Murat Zaman'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığını duyurdu.
Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zaman'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığı belirtildi.
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