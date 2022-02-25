https://tr.sputniknews.com/20220225/turk-eximbankta-yonetim-kurulu-baskanligina-atama-1054248877.html
Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atama
Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atama
Türk Eximbank, Murat Zaman'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığını duyurdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T19:17+0300
2022-02-25T19:17+0300
2022-02-25T19:19+0300
ekonomi
türk eximbank
atama
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
murat zaman
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Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zaman'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığı belirtildi.
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türk eximbank, atama, kamuyu aydınlatma platformu (kap), murat zaman
Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atama
19:17 25.02.2022 (güncellendi: 19:19 25.02.2022) Abone ol
Türk Eximbank, Murat Zaman'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığını duyurdu.
Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi Murat Zaman'ın yönetim kurulu başkanlığına atandığı belirtildi.