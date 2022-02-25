Türkiye
SON DAKİKA| Rusya Savunma Bakanlığı: Çernobil santralinde kontrol sağladık
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220225/turkiyenin-en-yasli-universite-ogrencisi-diplomasini-aldi-1054224338.html
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi diplomasını aldı
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi diplomasını aldı
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi 82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak diplomasını aldı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T10:59+0300
2022-02-25T10:59+0300
yaşam
üniversite
yaşlı
diploma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054223827_0:0:674:379_1920x0_80_0_0_5d95a830849b315527f5e395c5d22762.jpg
1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, okul ve müzik hayatını birlikte sürdürmeye çalıştı. Ancak 1960 yılında gerçekleşen darbe sonucunda lise mezunlarına tanınan yedek astsubay askerlik hakkı ile üniversite öğrenimini bırakan Yalçınkaya, yedek subay öğretmen olarak askere alındı.2018 yılında çıkan aftan yararlanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Hukuk Fakültesi'ni bitirerek 82 yaşında fakülteden mezun oldu. Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi ve en yaşlı aktif müzikle uğraşan insanı olan Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden seçmeli derslerini de vererek mezun olmaya hak kazandı. Mezuniyet töreninde şarkı da söyleyen Yalçınkaya, hocaları ve sıra arkadaşları tarafından ilgiyle izlendi.Törende konuşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, tekrar okula dönmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bana bu güzel günü hediye eden rektörümüze, dekanımıza ve kıymetli talebe arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi’ne 1959 yılında kaydoldum ve 1960 ihtilali olduktan sonra lise mezunları öğretmen olarak askere alınınca askere gittim. Dönüşte ‘Hukuk zor, bitiremezsin. Daha kolay bir okul oku' dediler. Ben de Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi’ne kaydoldum. O arada eşimle tanıştım. Daha sonra Paris'e gittim ve 2 yıl orada kaldım. Derken iki af çıktı. Birinci aftan yararlandım ve hukuk fakültesine geldim. Daha sonra Antalya'daki işlerim yüzünden okulu yine bırakmak zorunda kaldım. Bir af daha çıktı, son afla birlikte üç sene daha devam ederek fakülteyi bitirdim. Fakülteyi bitirmemde emeği geçen ve af çıkaran herkese teşekkür ederim” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054223827_85:0:590:379_1920x0_80_0_0_4b1c15575d825bf4d7aa904cf4d78830.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
üniversite, yaşlı, diploma

Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi diplomasını aldı

10:59 25.02.2022
© İHATürkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi diplomasını aldı
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi diplomasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi 82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak diplomasını aldı.
1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, okul ve müzik hayatını birlikte sürdürmeye çalıştı. Ancak 1960 yılında gerçekleşen darbe sonucunda lise mezunlarına tanınan yedek astsubay askerlik hakkı ile üniversite öğrenimini bırakan Yalçınkaya, yedek subay öğretmen olarak askere alındı.
2018 yılında çıkan aftan yararlanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Hukuk Fakültesi'ni bitirerek 82 yaşında fakülteden mezun oldu. Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi ve en yaşlı aktif müzikle uğraşan insanı olan Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden seçmeli derslerini de vererek mezun olmaya hak kazandı. Mezuniyet töreninde şarkı da söyleyen Yalçınkaya, hocaları ve sıra arkadaşları tarafından ilgiyle izlendi.
Törende konuşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, tekrar okula dönmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bana bu güzel günü hediye eden rektörümüze, dekanımıza ve kıymetli talebe arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi’ne 1959 yılında kaydoldum ve 1960 ihtilali olduktan sonra lise mezunları öğretmen olarak askere alınınca askere gittim. Dönüşte ‘Hukuk zor, bitiremezsin. Daha kolay bir okul oku' dediler. Ben de Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi’ne kaydoldum. O arada eşimle tanıştım. Daha sonra Paris'e gittim ve 2 yıl orada kaldım. Derken iki af çıktı. Birinci aftan yararlandım ve hukuk fakültesine geldim. Daha sonra Antalya'daki işlerim yüzünden okulu yine bırakmak zorunda kaldım. Bir af daha çıktı, son afla birlikte üç sene daha devam ederek fakülteyi bitirdim. Fakülteyi bitirmemde emeği geçen ve af çıkaran herkese teşekkür ederim” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала