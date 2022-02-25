https://tr.sputniknews.com/20220225/uzerlerine-gelen-kopegi-olduren-polise-sorusturma-1054253657.html

Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sokak köpeğinin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye giden bir polis memuru, üzerlerine gelen köpeğe ateş edip öldürdü... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T23:51+0300

2022-02-25T23:51+0300

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türkiye

ordu

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köpek

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DHA'nın haberine göre dün saat 17.00 sıralarında Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, bir sokak köpeğinin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine polis ekipleri mahalleye gitti. Ekipler köpeğin, mahallede başka bir köpekle kavga ettiğini gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber veren polisler, daha sonra çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polisler, köpeğin sahibi Mihriban Yalçın ile de telefonla iletişime geçti. Çalıştığı için gelemeyeceğini belirten Yalçın, köpeği alması için babasını bölgeye gönderdi. Yalçın’ın babasının evlerinin bahçesine götürmeye çalıştığı köpek, bir anda yol kenarında bekleyen polislerin üzerine doğru koştu. Bu sırada bir polis memuru, beylik tabancasıyla köpeğe tek el ateş etti. Köpek, başına isabet eden mermiyle öldü..Savcılık soruşturma başlattıKöpeğin sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tarafların ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığı polis hakkında ‘hayvana zarar verme’, köpeğin sahibi Mihriban Yalçın hakkında da ‘hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma’ suçundan soruşturma başlattı.Güvenlik kamerasına yansıdıKöpeğin vurulma anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, köpeğin hızla üzerine koştuğu, polisin yaklaşık 2 metre yakından ateş ettiği görülüyor.Köpeğin sahibi doktor konuştuOrdu'da polis memurunun üzerlerine doğru koşarak geldiği için ateş edip öldürdüğü köpeğin sahibi Ordu Devlet Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahi Bölümü’nde görevli 43 yaşındaki Doç. Dr. Mihriban Yalçın konuştu. Köpeğini 1,5 yıl önce kuzeninden aldığını ve ‘Ares’ adını verdiğini söyleyen Yalçın, "Bizim kendimize ait müstakil evimiz var. Sadece annemlerle biz oturuyoruz. Köpek bahçeden kaçıyor, biraz ileride başka bir köpekle dalaşmış. Polise haber vermişler. Polis gelmiş, sonrasında eşimi aramışlar. Eşim de babamı aramış. Babam iş yerinden gelmiş ve köpeği almış. Daha sonra köpek başka bir evin arkasına gitmiş. Bu sırada yürüyerek iki polis geliyor. Polis anneme; ‘köpeğiniz hakkında şikayet var. Görürsem vuracağım ya da belediyeye haber vereceğim’ diyor. Bunun üzerine babam köpeği boynundaki tasmasından tutarak eve getiriyor. Annemin elinde de mama var. Mamayı görünce önce anneme doğru geliyor, daha sonra polisleri görünce polise doğru koşmaya başlıyor. Polisi görünce duruyor, yanına yaklaştığı sırada. Bu sırada silahını çıkarıp vuruyor köpeğimi. Havaya uyarı ateşinde falan bulunmuyor. Yanındaki polisin elinde taşlar varmış, taşlarla köpeği korkutmaya çalışmaya yok. Köpeğin polise hiçbir teması yok. Köpeğimi oracıkta öldürmüş" dedi.‘Saldırgan köpek değildi’Köpeğinin saldırgan olmadığını söyleyen Yalçın, 'Köpeğim daha önce kimseyi ısırmadı. Saldırgan köpek değildi. Her köpek gibi bulunduğu yeri sahipleniyor. Araba geçtiğinde veya yabancı biri geldiğinde havlıyor. Elinizi uzatıp koklatırsanız hiçbir şey yapmıyor. Benim evime gelen giden bir sürü misafir var. Hiç kimseye bugüne kadar bir şey yapmadı' diye konuştu. Yalçın, polisten şikayetçi olduğunu söyledi.

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ordu, altınordu, köpek, polis