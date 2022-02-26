https://tr.sputniknews.com/20220226/idlibe-klor-tanklari-tasiyan-militanlar-kimyasal-yaniklara-maruz-kaldi-1054266558.html
İdlib'e klor tankları taşıyan militanlar kimyasal yanıklara maruz kaldı
İdlib'e klor tankları taşıyan militanlar kimyasal yanıklara maruz kaldı
İdlib'e klor tanklarını taşıyan militanların, tanklardan birindeki sızıntı nedeniyle yanıklara maruz kaldıkları bildirildi. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T22:54+0300
2022-02-26T22:54+0300
2022-02-26T22:54+0300
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klor gazı
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, Suriyenin İdlib vilayetine klor tankları taşıyan terör örgütü Nusra Cephesi militanlarından 15’inin ciddi şekilde zarar gören tanklardan birinde meydana gelen sızıntı sonucunda kimyasal yanıklar aldığını belirtti.Juravlyov, “Suriye istihbaratının edindiği bilgiye göre, Nusra Cephesi grubuna bağlı militanlar, İdlib'in Kafer Lusin kasabasına klor olduğu tahmin edilen zehirli madde içeren konteynerler götürdü. Nakliye sırasında dikkatsiz kullanım nedeniyle silindirlerden biri ciddi şekilde hasar gördü. Zehirli maddenin sızması sonucunda yaklaşık 15 terörist deri ve solunum yollarında kimyasal yanıklara maruz kaldı” ifadelerini kullandı.
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rusya, ingiltere, klor gazı
İdlib'e klor tankları taşıyan militanlar kimyasal yanıklara maruz kaldı
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İdlib'e klor tanklarını taşıyan militanların, tanklardan birindeki sızıntı nedeniyle yanıklara maruz kaldıkları bildirildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, Suriyenin İdlib vilayetine klor tankları taşıyan terör örgütü Nusra Cephesi militanlarından 15’inin ciddi şekilde zarar gören tanklardan birinde meydana gelen sızıntı sonucunda kimyasal yanıklar aldığını belirtti.
Juravlyov, “Suriye istihbaratının edindiği bilgiye göre, Nusra Cephesi grubuna bağlı militanlar, İdlib'in Kafer Lusin kasabasına klor olduğu tahmin edilen zehirli madde içeren konteynerler götürdü. Nakliye sırasında dikkatsiz kullanım nedeniyle silindirlerden biri ciddi şekilde hasar gördü. Zehirli maddenin sızması sonucunda yaklaşık 15 terörist deri ve solunum yollarında kimyasal yanıklara maruz kaldı” ifadelerini kullandı.