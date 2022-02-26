https://tr.sputniknews.com/20220226/yemeksepeti-kuryelerinden-1-martta-kontak-kapatma-cagrisi-1054262022.html

Yemeksepeti kuryelerinden 1 Mart'ta kontak kapatma çağrısı

Yemeksepeti kuryelerinden 1 Mart'ta kontak kapatma çağrısı

Yemeksepeti’nin genel merkezi önünde açıklama yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Küçükosmanoğlu, "Eğer 1 Mart’ta söylenenler yerine getirilmezse tüm çalışanları... 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T16:32+0300

2022-02-26T16:32+0300

2022-02-26T16:32+0300

türkiye

yemeksepeti

nakliyat iş sendikası

nevzat aydın

zam

grev

protesto

kurye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054262092_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_b8b252c05544d512b043984ea38b2adf.jpg

Yüzde 17’lik ücret zammı teklifine ve esnaf kurye modeline karşı iş bırakan Yemeksepeti kuryelerinin eylemi 26’ncı gününde sürüyor. 5 bin 500 lira net ücret ve iş güvencesi taleplerinin karşılanmasını talep eden kuryeler, bugün yine Yemeksepeti’nin İstanbul Levent’te bulunan genel merkezi önünde konvoy hâlinde bir araya geldi. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, bu ay sonuna kadar zamlı maaşların yatırılacağı yönünde açıklamalar olduğunu belirterek, "Eğer 1 Mart’ta söylenenler yerine getirilmezse tüm Türkiye çapında tüm motokuryeleri ve Banabi deposunda çalışanları kontak kapatmaya çağırıyorum” dedi. Direnişin başından bu yana destek verenlere teşekkür eden Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’nin kurucusu ve eski CEO’su Nevzat Aydın’a seslenerek şunları söyledi:"Yemeksepeti’ni sefalet ücretine mahkûm etmek isteyenler, kendileri Maldivler Adası’nda 5 milyon dolara düğün yapıyorlar. Bizim, kimsenin özel yaşamıyla alıp veremediğimiz yok ancak burada işçileri asgari ücretle çalışmaya mahkûm edenlerle bir alıp veremediğimiz var elbette. Bir taraftan sağa sola demokratlık hikâyesi okuyacaksın ama yeri geldiğinde işçilerin en küçük bir örgütlenme hakkıyla ilgili Türkiye’de bir örneği olmayan, resmi evrakta sahtecilik yaparak işçilerin örgütlenmesini engelleyeceksin. Demokratsan koyalım sandığı, işçiler sendika istiyor mu, istemiyor mu? İstiyorsa hangi sendikayı istiyor, ona saygı gösterelim. Demokratlığın kriteri budur Nevzat Aydın. Yemeksepeti’nin satışından sonra 27 milyon doları 114 tane beyaz yakalıya dağıttılar, diğer binlerce mavi yakalıya bundan herhangi bir pay vermediler. Bu, mavi ve beyaz yakalılar arasında da bir çelişkiyi derinleştirmeye yönelik bir tuzaktı."'Buyurun 4 bin 253 lirayla siz geçinin'Sendika Başkanı Küçükosmanoğlu, buradaki mücadeleye çalışanlara da bir çağrıları bulunduğunu belirterek, "Buyurun bir ay siz asgari ücretle, 4 bin 253 lirayla siz geçinin" diye konuştu.Yemeksepeti kuryelerinin başlattığı mücadelenin Türkiye’nin dört bir yanında sahiplenildiğini belirten Küçükosmanoğlu, "Bu mücadeleyle birlikte olan sanatçılar, yazarlar ve aydınlar var. Dünyanın birçok yerinden destek geliyor. Haluk Levent’in de birtakım girişimleri oldu. Onun da girişimiyle önümüzdeki günlerde zaferle sonuçlandıracağız. İşveren tarafından yayılan propagandada ‘Şubat ayında maaşlarınızı zamlı alacaksınız’ deniyor. Mücadeleyi kırmak için her yol ve yöntem denenmekte. Eğer 1 Mart’ta söylenenler yerine getirilmezse tüm Türkiye çapında tüm motokuryeleri ve Banabi deposunda çalışanları kontak kapatmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yemeksepeti, nakliyat iş sendikası, nevzat aydın, zam, grev, protesto, kurye