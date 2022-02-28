Türkiye
SON DAKİKA | İzlanda’da Rus Konsolosluğu'na saldırı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220228/ankarada-halk-ekmeke-zam-1054304451.html
Ankara'da Halk Ekmek'e zam
Ankara'da Halk Ekmek'e zam
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek; un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde yaşanan yüksek artışlar nedeniyle "zorunlu zam" kararı aldığını... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T17:23+0300
2022-02-28T17:23+0300
ekonomi
ankara
ekmek
zam
halk ekmek
gıda fiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044112120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_59ee35c48932a0d69112b6c38e575dcb.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek sosyal medya hesabından konuyla ilişkin yapılan açıklama şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220210/istanbulda-halk-ekmekten-sonra-firin-ekmegine-de-zam-1053716677.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044112120_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8cf5da089a87a34deddf1d58860e80f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, ekmek, zam, halk ekmek, gıda fiyatları

Ankara'da Halk Ekmek'e zam

17:23 28.02.2022
© AAAnkara Halk Ekmek büfesi
Ankara Halk Ekmek büfesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek; un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde yaşanan yüksek artışlar nedeniyle "zorunlu zam" kararı aldığını açıkladı. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmek, 2 Mart’tan itibaren 2 TL’ye satılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek sosyal medya hesabından konuyla ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen ve bu üretim kapasitesi ile hemşehrilerimize aylık yaklaşık 30 milyon TL katkı sağlayan Ankara Halk Ekmek'te, maliyetlerin sürekli olarak artmasına rağmen uzun süredir fiyat artışı yapılmamış, ekonomik koşulların olumsuz etkilediği vatandaşlarımızın bir nebze yanında olabilmek adına yaklaşık bir yıldır zararına satış sürdürülmüştür. Gelinen son noktada, un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerde ara vermeksizin yaşanan artışlar çok yüksek seviyeye ulaşmış ve fiyat artışını zorunlu kılmıştır. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır."
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
TÜRKİYE
İstanbul’da Halk Ekmek’ten sonra fırın ekmeğine de zam
10 Şubat, 19:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала