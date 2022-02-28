Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu: 45 günde yağacak kar 11 saatte düştü

"Bakanlık ve EPDK, şu an 'hatlarda bir problem oldu mu, hatlardan kaynaklanan ciddi bir problem var mı?' zaten bir inceleme başlattı. Firma kaynaklı hata tespitleri varsa bunlarla ilgili gerekli yaptırımı ilgili dağıtım şirketine uygulayacaklar. Dağıtım şirketinin ihmali konusunda yapılan denetimlerde bir kanaat oluşursa bence en ağır cezalar kendilerine verilmeli. Gerçek manada bizim vatandaşlarımız çok mağdur oldu. Bir şehir merkezinde 24 saat süren bir elektrik kesintisini kabul edebilmek mümkün değil ama biz 72 saati yaşadık. Çok ciddi bir mağduriyet söz konusu oldu, bundan dolayı gerçekten çok üzgünüz. Allah'a şükür doğru organize olduk ve planladık. Bütün kamu kurumlarımızı, hepsini bir araya getirdik. Başka dağıtım şirketlerinden yardıma gelen ve çalışmalara devam eden elamanlar var."