https://tr.sputniknews.com/20220228/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-ferdi-kadioglu-15-2-ay-yok-1054312429.html
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, Slavia Prag... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T23:01+0300
2022-02-28T23:01+0300
2022-02-28T23:01+0300
spor
ferdi kadıoğlu
fenerbahçe
ismail kartal
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Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden ve 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kasımpaşa'nın son maçta Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye kaybettiğinin altını çizen, kazandıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kartal, Trabzonspor galibiyeti öncesi bu 3 puanın kendilerine moral olduğunu dile getirdi.Sakat oyuncuların durumu hakkında da konuşan tecrübeli futbol adamı, Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun 1,5-2 ay arası sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Kartal, Filip Novak'ın dönüş tarihinin ise henüz belli olmadığını ifade etti.
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ferdi kadıoğlu, fenerbahçe, ismail kartal
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal: Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi'nin 1.5-2 ay arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden ve 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Kasımpaşa'nın son maçta Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye kaybettiğinin altını çizen, kazandıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kartal, Trabzonspor galibiyeti öncesi bu 3 puanın kendilerine moral olduğunu dile getirdi.
Sakat oyuncuların durumu hakkında da konuşan tecrübeli futbol adamı, Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun 1,5-2 ay arası sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Kartal, Filip Novak'ın dönüş tarihinin ise henüz belli olmadığını ifade etti.