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https://tr.sputniknews.com/20220228/hollandadan-aksaraydaki-sevgilisine-oyuncak-ayi-icerisinde-esrar-gonderen-kisi-gozaltina-alindi-1054293995.html
Hollanda'dan Aksaray’daki sevgilisine oyuncak ayı içerisinde esrar gönderen kişi gözaltına alındı
Hollanda'dan Aksaray’daki sevgilisine oyuncak ayı içerisinde esrar gönderen kişi gözaltına alındı
Hollanda’da yaşayan sevgilisinin Aksaray’a kargo ile oyuncak ayı içerisinde uyuşturucu gönderdiği şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kargoda suçüstü yakalandı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T13:45+0300
2022-02-28T13:45+0300
türkiye
hollanda
aksaray
uyuşturucu
oyuncak
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Hollanda’dan Aksaray’a kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kargoyu takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, kargonun şubeye gelmesiyle birlikte kargo sahibini beklemeye başladı. Jandarma, kargo sahibi Cebrail K.'nin (38) koliyi almaya gelmesiyle operasyon için harekete geçti. Kargoyu teslim alıp çıktığı sırada gerçekleştirilen operasyonda Cebrail K., yakalanarak gözaltına alındı. Kargo kolisinin içerisinde yapılan aramada çeşitli oyuncaklar içerisinde bulunan pelüş ayıcığın içerisine gizlenmiş 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kısa namlulu pompalı tüfek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan Cebrail K.’nin 2008 yılında Hollanda’ya gittiği ve 2012 yılında sınır dışı edildiği tespit edildi. Ortaköy İlçe Adliyesine sevk edilen Cebrail K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
hollanda
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hollanda, aksaray, uyuşturucu, oyuncak

Hollanda'dan Aksaray’daki sevgilisine oyuncak ayı içerisinde esrar gönderen kişi gözaltına alındı

13:45 28.02.2022
© İHAHollanda’dan Aksaray’daki sevgilisine oyuncak ayı içerisinde esrar gönderdi
Hollanda’dan Aksaray’daki sevgilisine oyuncak ayı içerisinde esrar gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA
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Hollanda’da yaşayan sevgilisinin Aksaray’a kargo ile oyuncak ayı içerisinde uyuşturucu gönderdiği şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kargoda suçüstü yakalandı.
Hollanda’dan Aksaray’a kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kargoyu takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, kargonun şubeye gelmesiyle birlikte kargo sahibini beklemeye başladı.
Jandarma, kargo sahibi Cebrail K.'nin (38) koliyi almaya gelmesiyle operasyon için harekete geçti. Kargoyu teslim alıp çıktığı sırada gerçekleştirilen operasyonda Cebrail K., yakalanarak gözaltına alındı.
Kargo kolisinin içerisinde yapılan aramada çeşitli oyuncaklar içerisinde bulunan pelüş ayıcığın içerisine gizlenmiş 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kısa namlulu pompalı tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan Cebrail K.’nin 2008 yılında Hollanda’ya gittiği ve 2012 yılında sınır dışı edildiği tespit edildi. Ortaköy İlçe Adliyesine sevk edilen Cebrail K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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