https://tr.sputniknews.com/20220228/insider-yazilim-alanindaki-ilk-turcorn-oldu-1054305839.html

Insider yazılım alanındaki ilk Turcorn oldu

Insider yazılım alanındaki ilk Turcorn oldu

Insider, QIA'in liderliği üstlendiği Seri D yatırım turunda Riverwood Capital ve Sequoia Capital'dan 121 milyon dolar yatırım aldı ve 1 milyar dolarlık... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T17:59+0300

2022-02-28T17:59+0300

2022-02-28T18:04+0300

unicorn

ekonomi

yatırım

türkiye

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Türkiye’den çıkan milyar dolarlık girişimlere (unicorn) bir yenisi daha eklendi. Yazılım girişimi Insider, Türkiye’nin yeni unicorn’u oldu.Unicorn adayları arasında sıkça adı geçen Insider, 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştı. Ayrıca, girişim Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk unicornu oldu. Insider, Katar’ın Egemen Servet Fonu (Qatars Sovereign Wealth Fund) liderliğindeki Seri D yatırım turunda; Sequoia India, 212 Capital Partners, Riverwood Capital, Wamda Capital ve Endeavor Catalyst bulunuyor. Insider’ın bu tur ile beraber bugüne kadarki toplam yatırım miktarı 168 milyon dolara ulaştı.Bakan Varank'tan tebrikSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu yatırımla ilgili bir açıklama yayınlayarak tebrik etti.Bakan Varank "6. Turcornumuz hayırlı olsun. Insider 121 Milyon $ yatırım alarak, 1 Milyar $ değerlemeyi aştı ve Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk #Turcorn’u oldu. Ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor! Tebrikler! Hande Çilingir" ifadesini kullandı.Insider, Temmuz 2020’de globalden aldıkları 32 milyon dolarlık yatırımla da en çok yatırım alan girişimlerde ilk 10’da yer almıştı.E-ticaret sitelerine yönelik satışı artırmaya yarayan araçlar sağlayan bir yazılım girişimi Insider, 2012 yılında Arda Koterin, Hande Çilingir, Sinan Toktay, Serhat Soyuerel, Muharrem Derinkök, Okan Yedibela tarafından kuruldu. E-ticaret ekosistemlerinde, kullanıcıları davranışsal bazlı olarak, gerçek zamanlı ‘segment’leyip ve kullanıcı alışverişini yapmaktayken onu satışa yönlendirecek olan doğru kişiselleştirmeyi sağlıyor. Bugün Brezilya’dan Amerika’ya, Ispanya’dan Endonezya’ya kadar 5 kıtada 25 ofisi, 500’den fazla çalışanı bulunuyor. Türkiye’den çıkıp globalleşen girişim, şirketin merkezini ise Singapur’a taşımıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210630/bakan-varank-dream-games-turkiyenin-yeni-turcornu-oldu-1044859357.html

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unicorn, yatırım, türkiye