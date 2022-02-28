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İzmir'in 3 ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak
İzmir'in 3 ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapılacak vana değişim işlemi nedeniyle 3 ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyecek. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T22:38+0300
2022-02-28T22:38+0300
türkiye
izmir
su kesintisi
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yapılacak vana değişime sebebiyle üç ilçede 26 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İZSU’dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:"Bayrakla ilçesinden Cengizhan, Çiçek, Alpaslan, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baskı, Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala mahalleleri; Çiğli ilçesinden Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Evka-6, Güzeltepe, Şirintepe, Maltepe Köyiçi, Yakakent mahalleleri; Karşıyaka ilçesinden Örenkköy, Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal mahallelerinde 01.03.2022 tarihi saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 02.03.2022 saat 10.00’a kadar sürecek."
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izmir, su kesintisi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

İzmir'in 3 ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak

22:38 28.02.2022
© AAMutfak, musluk, su
Mutfak, musluk, su - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapılacak vana değişim işlemi nedeniyle 3 ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yapılacak vana değişime sebebiyle üç ilçede 26 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İZSU’dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Bayrakla ilçesinden Cengizhan, Çiçek, Alpaslan, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baskı, Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala mahalleleri; Çiğli ilçesinden Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Evka-6, Güzeltepe, Şirintepe, Maltepe Köyiçi, Yakakent mahalleleri; Karşıyaka ilçesinden Örenkköy, Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal mahallelerinde 01.03.2022 tarihi saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 02.03.2022 saat 10.00’a kadar sürecek."
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