https://tr.sputniknews.com/20220228/izmirin-3-ilcesinde-24-saat-su-kesintisi-yasanacak-1054312135.html

İzmir'in 3 ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak

İzmir'in 3 ilçesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yapılacak vana değişim işlemi nedeniyle 3 ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyecek. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T22:38+0300

2022-02-28T22:38+0300

2022-02-28T22:38+0300

türkiye

izmir

su kesintisi

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yapılacak vana değişime sebebiyle üç ilçede 26 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İZSU’dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:"Bayrakla ilçesinden Cengizhan, Çiçek, Alpaslan, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baskı, Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala mahalleleri; Çiğli ilçesinden Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Evka-6, Güzeltepe, Şirintepe, Maltepe Köyiçi, Yakakent mahalleleri; Karşıyaka ilçesinden Örenkköy, Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal mahallelerinde 01.03.2022 tarihi saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 02.03.2022 saat 10.00’a kadar sürecek."

türkiye

izmir

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izmir, su kesintisi, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)