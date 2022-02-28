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Szalai uzatmalarda attı, Fenerbahçe 3 puanı aldı
Szalai uzatmalarda attı, Fenerbahçe 3 puanı aldı
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Szalai attı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
kasımpaşa
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti.Müsabakanın henüz başında 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi de bu skorla önde tamamladı.İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Muleka'nın golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını artıran sarı-lacivertlier, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 27 hafta sonunda puanını 46'ya yükseltti.Altay, göz doldurduFenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koydu.Karşılaşma boyunca birçok önemli kurtarışa imza atan Altay, performansıyla göz doldurdu.Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 66 dakika sahada kaldı.
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fenerbahçe, kasımpaşa

Szalai uzatmalarda attı, Fenerbahçe 3 puanı aldı

22:23 28.02.2022 (güncellendi: 22:37 28.02.2022)
© AASzalai uzatmalarda attı, Fenerbahçe 3 puanı aldı
Szalai uzatmalarda attı, Fenerbahçe 3 puanı aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Szalai attı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti.
Müsabakanın henüz başında 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi de bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Muleka'nın golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını artıran sarı-lacivertlier, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 27 hafta sonunda puanını 46'ya yükseltti.

Altay, göz doldurdu

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Karşılaşma boyunca birçok önemli kurtarışa imza atan Altay, performansıyla göz doldurdu.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 66 dakika sahada kaldı.
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