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Yumurta üreticileri: Gıda enflasyonunun suçlusu yumurta değil
Yumurta üreticileri: Gıda enflasyonunun suçlusu yumurta değil
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ‘’Yumurta sektörü, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yumurta da gıda fiyatlarında yaşanan... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T23:35+0300
2022-02-28T23:35+0300
ekonomi
yumurta
yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir)
kdv
enflasyon
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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ‘'Yumurta sektörü, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yumurta da gıda fiyatlarında yaşanan artıştan nasibini aldı ama gıda enflasyonunun suçlusu yumurta değil. Fiyatları kontrol etmek için üreticiye yem desteği gibi özel önlemlere ihtiyacımız var. Yumurta fiyatları üretici tarafından değil; marketler, toptancılar ve Türkiye’den yumurta ithal edenler tarafından belirlenmektedir'' dedi.Sözcü'de yer alan habere göre, Afyon yaptığı açıklamada, ‘'Yumurta, en makul fiyata temin edilen, hile karıştırılmayan ve anne sütünden sonra gelen en değerli ve stratejik hayvansal protein kaynağıdır. Yumurta da gıda fiyatlarında yaşanan artıştan nasibini almıştır. Diğer tüm temel gıda maddelerinde olduğu gibi yumurta fiyatlarında da ekonomik gelişmeler çerçevesinde fiyat artışı gerçekleşmiştir'' dedi ve şunları söyledi:‘'Fiyat artışından etkilenen tek temel gıda ürünü yumurtaymış gibi gösterilmekte, gıda enflasyonunun tek suçlusu yumurtaymış gibi davranılmaktadır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, yumurta üretiminin ve ihracatının sürdürülebilmesi ve ucuz yumurta temininin devamlılığının sağlanabilmesi için sektörümüze özel önlemlere ihtiyaç duymaktayız. Ticaret Bakanlığı'nın KDV indirimi öncesi fiyat artırarak KDV indiriminin etkilerini ortadan kaldırdıklarına yönelik iddiaları araştırmak üzere yumurta işletmelerine müfettiş gönderme kararını, tüketicilerin yumurtaya erişiminin artırılmasına ve sektörümüze dair gerçeklerin ortaya çıkmasına yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz''
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yumurta, yumurta üreticileri merkez birliği (yum-bir), kdv, enflasyon

Yumurta üreticileri: Gıda enflasyonunun suçlusu yumurta değil

23:35 28.02.2022
© REUTERS / Francois LenoirYumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Francois Lenoir
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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ‘’Yumurta sektörü, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yumurta da gıda fiyatlarında yaşanan artıştan nasibini aldı ama gıda enflasyonunun suçlusu yumurta değil’’ dedi.
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, ‘'Yumurta sektörü, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yumurta da gıda fiyatlarında yaşanan artıştan nasibini aldı ama gıda enflasyonunun suçlusu yumurta değil. Fiyatları kontrol etmek için üreticiye yem desteği gibi özel önlemlere ihtiyacımız var. Yumurta fiyatları üretici tarafından değil; marketler, toptancılar ve Türkiye’den yumurta ithal edenler tarafından belirlenmektedir'' dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Afyon yaptığı açıklamada, ‘'Yumurta, en makul fiyata temin edilen, hile karıştırılmayan ve anne sütünden sonra gelen en değerli ve stratejik hayvansal protein kaynağıdır. Yumurta da gıda fiyatlarında yaşanan artıştan nasibini almıştır. Diğer tüm temel gıda maddelerinde olduğu gibi yumurta fiyatlarında da ekonomik gelişmeler çerçevesinde fiyat artışı gerçekleşmiştir'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Fiyat artışından etkilenen tek temel gıda ürünü yumurtaymış gibi gösterilmekte, gıda enflasyonunun tek suçlusu yumurtaymış gibi davranılmaktadır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, yumurta üretiminin ve ihracatının sürdürülebilmesi ve ucuz yumurta temininin devamlılığının sağlanabilmesi için sektörümüze özel önlemlere ihtiyaç duymaktayız. Ticaret Bakanlığı'nın KDV indirimi öncesi fiyat artırarak KDV indiriminin etkilerini ortadan kaldırdıklarına yönelik iddiaları araştırmak üzere yumurta işletmelerine müfettiş gönderme kararını, tüketicilerin yumurtaya erişiminin artırılmasına ve sektörümüze dair gerçeklerin ortaya çıkmasına yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz''
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