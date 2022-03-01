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Galatasaray'da Arda Turan kararı
Galatasaray'da Arda Turan kararı
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in yeni sezonda Arda Turan'ı kadroda düşünmediği belirtildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T20:43+0300
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spor
arda turan
galatasaray
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Galatasaray'da Arda Turan belirsizliği sürüyor. Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında 'kadro dışı kalacak' iddiaları ortaya atıldı. Teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok.Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Domenec Torrent 35 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor. Fizik ve tempo olarak takımın gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak.Haberde ayrıca sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan, haziran ayında futbolu bırakacağı belirtildi.Arda bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 9 maça çıktı.
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arda turan, galatasaray

Galatasaray'da Arda Turan kararı

20:43 01.03.2022
© AA / Onur ÇobanArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA / Onur Çoban
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Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in yeni sezonda Arda Turan'ı kadroda düşünmediği belirtildi.
Galatasaray'da Arda Turan belirsizliği sürüyor. Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında 'kadro dışı kalacak' iddiaları ortaya atıldı. Teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Domenec Torrent 35 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor. Fizik ve tempo olarak takımın gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak.
Haberde ayrıca sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan, haziran ayında futbolu bırakacağı belirtildi.
Arda bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 9 maça çıktı.
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