https://tr.sputniknews.com/20220301/hdp-diyarbakir-milletvekili-semra-guzelin-yasama-dokunulmazligi-kaldirildi-1054345540.html

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T21:51+0300

2022-03-01T21:51+0300

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politika

hdp

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tbmm

terör örgütü

dokunulmazlık

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karma Komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.HDP'li milletvekili Güzel adına Grup Başkanvekili Saruhan Oluç savunma yaptı. Oluç'un savunma konuşması 3 saat sürdü. Savunmanın ardından oylamaya geçildi. Elektronik sistemle yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığı oy çokluğu ile kaldırıldı.PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen iki dosya ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde rapor hazırlanmıştı. İkinci fezleke ile ilgili savunma yapılmadı direkt oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 327 kabul, 52 ret oyu kullanıldı. Oylanan bu dosya ile birlikte Güzel için de yargı yolu açılmış oldu.

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hdp, semra güzel, tbmm, terör örgütü, dokunulmazlık