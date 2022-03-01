https://tr.sputniknews.com/20220301/son-24-saatte-203-can-kaybi-59-bin-885-yeni-vaka--1054342917.html
Son 24 saatte 203 can kaybı, 59 bin 885 yeni vaka
Son 24 saatte 203 can kaybı, 59 bin 885 yeni vaka
Türkiye'nin 1 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T20:08+0300
2022-03-01T20:08+0300
2022-03-01T20:34+0300
koronavirüs
vaka
fahrettin koca
koronavirüs
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Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.
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vaka, fahrettin koca, koronavirüs
Son 24 saatte 203 can kaybı, 59 bin 885 yeni vaka
20:08 01.03.2022 (güncellendi: 20:34 01.03.2022) Abone ol
Türkiye'nin 1 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi.
Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.