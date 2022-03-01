https://tr.sputniknews.com/20220301/son-24-saatte-203-can-kaybi-59-bin-885-yeni-vaka--1054342917.html

Son 24 saatte 203 can kaybı, 59 bin 885 yeni vaka

Son 24 saatte 203 can kaybı, 59 bin 885 yeni vaka

Türkiye'nin 1 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

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2022-03-01T20:34+0300

koronavirüs

vaka

fahrettin koca

koronavirüs

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Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.

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2022

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vaka, fahrettin koca, koronavirüs