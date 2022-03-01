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Son 24 saatte 203 can kaybı, 59 bin 885 yeni vaka
Son 24 saatte 203 can kaybı, 59 bin 885 yeni vaka
Türkiye'nin 1 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
vaka
fahrettin koca
koronavirüs
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Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.
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vaka, fahrettin koca, koronavirüs

Son 24 saatte 203 can kaybı, 59 bin 885 yeni vaka

20:08 01.03.2022 (güncellendi: 20:34 01.03.2022)
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PCR Testi - Kovid-19 - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Türkiye'nin 1 Mart 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi.
Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.
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